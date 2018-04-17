Independent Оригинал

Independent: американские СМИ получили «Пулитцера» за «российское вмешательство»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Издания The New York Times и The Washington Post получили Пулицеровскую премию за серию репортажей о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США, передаёт The Independent. Кроме того, внимание жюри премии привлекли материалы о сексуальных домогательствах, в частности расследования скандалов вокруг Харви Вайнштейна и Роя Мура.
Independent: американские СМИ получили «Пулитцера» за «российское вмешательство»
Reuters

Разоблачения Харви Вайнштейна, а также материалы о российском вмешательстве в американские выборы, получили Пулицеровскую премию 2018 года, передаёт The Independent.

Издания The New York Times и The Washington Post получили премию «За раскрытие национальной темы» за серию репортажей о российском вмешательстве в выборы 2016 года и расследовании специального прокурора Роберта Мюллера связей предвыборной кампании Трампа с Россией.

При этом члены жюри отметили, что авторы материалов продемонстрировали «глубокое освещение вопроса, благодаря чему американцы стали лучше понимать факт российского вмешательства в президентские выборы 2016 года».

Председатель оргкомитета самой престижной американской премии в области журналистики Дана Кэнеди заявила, что список победителей отражает необходимость в свободной прессе, даже когда президент США Дональд Трамп регулярно обрушивается с критикой «фальшивых новостей».

«Их работа — это настоящие новости высшего порядка», — отметила Кэнеди, озвучивая победителей премии 2018 года.

The Independent отмечает, что чаще всего недовольство Трампа вызывало именно освещение расследования Мюллера. Вслед за президентом в Республиканской партии США заявили, что «российский сговор, — возможно, величайший обман, совершённый в отношении американского народа».

Кроме того, внимание жюри премии привлекли и материалы о сексуальных домогательствах в США. Так, лауреатами премии «За службу обществу» стали газета The New York Times и журнал The New Yorker за серию статей — расследований о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна и обвинениях, выдвинутых в его адрес. Также Пулицеровскую премию получило расследование скандала вокруг кандидата в сенаторы от штата Алабама Роя Мура, передаёт The Independent.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
Дональд Трамп президентские выборы премия Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров