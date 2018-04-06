Fox News: вашингтонская элита готова защищать кого угодно, только не американцев

Американский истеблишмент негодует по поводу планов Трампа вывести войска из Сирии, при этом указ Белого дома об отправке Нацгвардии на границу с Мексикой тоже воспринимается в штыки, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, элита демонстрирует поразительную заботу о сирийских курдах и пренебрежение к собственному народу, который она усиленно потчует пропагандой.

Бывает, появляется какая-то история — и словно загорается красная лампочка. Вы внезапно осознаёте более глубокий смысл происходящего. Всё сходится. Именно это произошло сегодня.



Недавно администрация изъявила желание вывести американские войска из Сирии, раз уж ИГ* разбито и официальная миссия выполнена. И как же Вашингтон отреагировал на перспективу возвращения наших военнослужащих домой? Полным негодованием! Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, назвал это, цитирую, «самым худшим решением, какое только мог принять президент». Другие приписали (Трампу. — ИноТВ) более тёмные мотивы.



Вот что написала в Twitter публицистка по имени Эми Сискинд. Цитирую: «После того как наши вооружённые силы обсуждали, не отправить ли (в Сирию. — ИноТВ) ещё больше войск, Трамп внезапно и в одностороннем порядке решает войска вывести. Кому это выгодно (подсказка: Путину)!».



В одностороннем порядке! Забавно. Он же президент.



Это же утверждение — разумеется! — высказывали CNN и The Washington Post. Если вы не поддерживаете ещё одну войну на территории другого государства без какой-либо ясной цели или сроков окончания, вы заодно с нашими врагами, вы непатриотичны!



Нас уверяют, что американские войска просто обязаны сражаться в Сирии. Ладно, это вы слышите годами. Но в то же время нам говорят, что американские войска ни в коем случае не должны защищать собственные границы Америки.



Администрация Трампа подписала указ о направлении Национальной гвардии на границу с Мексикой — в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Членам правящей элиты, всем до единого, это ненавистно. Это противозаконно, говорят они. Кокус конгрессменов латиноамериканского происхождения сегодня опубликовал заявление, в котором назвал эту меру разорительной. Конечно же, очевидно, что на самом деле их беспокоит не это. По словам одного аналитика NBC, у этого решения «ядовитый запашок военного правления». Хм…



Итак, если сопоставить эти две истории, многое как минимум прояснится. В глазах тех гениев, которые всем заправляют, наши вооружённые силы существуют не для защиты страны. Вы думали иначе, а вот они с вами не согласны. По их убеждению, наши вооружённые силы существуют только для защиты других стран.



За последние годы мы потратили сотни миллионов долларов, помогая Иордании, Египту, Израилю, Ливии и другим странам защищать их границы. «Это замечательно!» — утверждают эксперты в программе Morning Joe. Но защита наших собственных границ — это преступление против человечности. Если ваш сын погибнет в Сирии, как уже погиб один американский военнослужащий, все только за. Это же патриотично! Но защищать Америку — совершенно аморально! Кто именно поставил этих людей у руля? Вы прекрасно знаете, какого они мнения о стране. Невысокого.



С нами в студии Дэвид Тафури, бывший сотрудник Госдепартамента. Дэвид, эти две истории действительно всё объясняют. Члены обеих партий — не только демократы, вовсе нет! — заявляют: «У нас есть моральное обязательство обеспечить неприкосновенность границ Сирии. Мы не хотим, чтобы люди незаконно попадали в Сирию… Курды, иранцы — мы должны их не пускать. А применять нашу армию для защиты наших же границ — это попахивает военным правлением! Это аморально!» Почему так выходит?



ДЭВИД ТАФУРИ, бывший сотрудник Госдепартамента США: Американские солдаты находятся в Сирии не для этого. Не для защиты границ. Главным образом — для борьбы с терроризмом, фактически для борьбы с ИГ. Три недели назад я снова побывал в Ираке. Там я увидел почти полный разгром ИГ. Оно потеряло свою территорию в Ираке и Сирии. Но не забывайте: оно выросло на сирийской почве. Положение шаткое.



Более того, глубинные причины появления ИГ никуда не делись. В Ираке по-прежнему разногласия, в Сирии тоже. Проблемы с правительством, породившие ИГ. И поэтому нам нужно быть там, чтобы закончить с ИГ. Но ещё важнее…



Кто сделал больше для борьбы с ИГ: правительство США и две тысячи наших военных — или правительство Асада? Погодите, дайте я сам отвечу. И я знаю, что Никки Хейли говорит: «Это кромешный ад! Асад — сатана!» Но на самом-то деле… Плохой парень многое сделал для борьбы с ИГ. Давайте будем честными.



ДЭВИД ТАФУРИ: Для борьбы с ИГ он сделал очень мало.



О! Всё ясно…



ДЭВИД ТАФУРИ: Многие даже полагают, что он отчасти в ответе за то, что допустил туда ИГ, потому что иметь такого врага в Сирии — удобно…



Многие полагают? Кто именно?



ДЭВИД ТАФУРИ: Но вернёмся к сирийской политике Трампа. Потому что начиналась она неплохо. В феврале 2017 года он нанёс ракетный удар по Асаду, потому что Асад применил химическое оружие. Казалось, он действительно изменит курс…



Не думаю, что это (применение химоружия Асадом. — ИноТВ) правда. Это так и не было доказано. По-моему, это ещё одна порция пропаганды.



ДЭВИД ТАФУРИ: Это совершенно доказано!



Нет, это совершенно не доказано. У нас не было на месте события никого, кто бы мог это подтвердить. На тот момент, когда мы в качестве ответной меры выпустили ракеты по Сирии, — не было. Ни один американец этого не подтвердил. Сомневаюсь, что мы точно знаем, что это правда. Вот на что это похоже: «Все умные люди знают, что это так, а вы непатриотичны! Вы что, за Путина?!» Нет. Я просто не верю, что это правда.



ДЭВИД ТАФУРИ: Такер, все сообщения с места событий указывают на то, что это правда… И врачи, которые осматривали жертв Асада, тоже говорили, что это правда.



Американские врачи?



ДЭВИД ТАФУРИ: Президент Трамп и республиканская администрация считали, что это правда. Потому они и нанесли ракетный удар.



Совершенно согласен. И я тогда отнёсся к этому скептически. Потому что моя задача не в том, чтобы одобрять каждое решение Трампа, а в том, чтобы объяснять, что я считаю правильным для нашей страны. Так почему же мы посылаем в Сирию две тысячи военнослужащих, в разгар конфликта, которого мы даже не понимаем, а посылать их на нашу южную границу, чтобы остановить вторжение в нашу страну, — это аморально? Какая здесь логика?



ДЭВИД ТАФУРИ: Давайте сначала поговорим о Сирии, а потом уже об отправке войск на границу.



У нас почти не осталось времени.



ДЭВИД ТАФУРИ: В Сирии войска находятся по очень важным причинам. Не забывайте, это силы специального назначения. Они не участвуют во всех сражениях. Там есть некоторые из наших лучших бойцов, но они также обучают местные силы в Сирии. И они достигли больших успехов, работая с сирийскими курдами.



О да!



ДЭВИД ТАФУРИ: А сирийские курды — наши друзья.



Я так рад за сирийских курдов!



ДЭВИД ТАФУРИ: И сирийские курды рискуют жизнью, воюя вместе с нами против ИГ. И если мы внезапно уйдём, мы оставим их на растерзание ИГ и Асаду.



А как насчёт жителей юга Калифорнии, рождённых в этой стране?..



ДЭВИД ТАФУРИ: Хорошо, поговорим о Мексике.



…в том числе меня, я уроженец юга Калифорнии. Никто не заботится о моих интересах, потому что я не сирийский курд.



ДЭВИД ТАФУРИ: Вы правы, у нас есть полное право защищать свою границу. И президент Трамп выдвинул предложение по границе и запросил на это бюджетные средства у конгресса. Ему не удалось это протолкнуть, это был недостаток лидерства. При республиканском конгрессе…



Так почему же аморально защищать нашу страну с помощью наших вооружённых сил?



ДЭВИД ТАФУРИ: Это не аморально. Защищать нашу страну — нравственно. Если придётся… Если будет кризисная ситуация, мы должны защищать нашу страну с помощью наших вооружённых сил. Но…



11 миллионов человек живут здесь нелегально — и это не кризис?



ДЭВИД ТАФУРИ: Защищать границу положено пограничному патрулю, который подчиняется Министерству внутренней безопасности. И президент Трамп выдвигал предложение по его финансированию, и он должен был суметь протолкнуть это в конгрессе…



Левые хотят упразднить иммиграционную и таможенную полицию!



ДЭВИД ТАФУРИ: Ему не следует вести себя так, как будто кризис есть, когда его нет. Национальную гвардию задействуют в случае кризиса.



«Не кризис! Не кризис! Сирийские курды! Я бы хотел, чтобы мой сын сражался за сирийских курдов!»



ДЭВИД ТАФУРИ: ИГ…. ИГ в ответе за гибель людей в Америке и по всей Европе. Вот с кем мы воюем.



Ясно. Я вам признателен. Спасибо, Дэвид.



ДЭВИД ТАФУРИ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 04 апреля 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.