Frankfurter Rundschau: вторжение Турции в Сирию попирает европейские ценности

Военное вторжение Турции на север Сирии нарушает международное право, а ЕС лишь наблюдает и не принимает никаких мер. Более того, «фатальная политика» Эрдогана и его борьба с курдами укрепляет почти побеждённое ИГ и попирает европейские ценности, сообщает Frankfurter Rundschau. По версии издания, Запад должен срочно обратить внимание на действия Анкары и заставить её отказаться от своей агрессивной политики.

Вторжение Турции в Северную Сирию не только нарушает европейские ценности, но и укрепляет ИГ*, а Евросоюз ничего не предпринимает, пишет Франк Нордхаузен в немецкой газете Frankfurter Rundschau.

Курдские Отряды народной самообороны в выходные на удивление быстро покинули город Африн, находящийся сейчас под контролем турецкой армии. Это решение оказалось неожиданным даже для самих курдских бойцов, о чём свидетельствуют оставленные ими запасы вооружений и амуниции, сообщается в статье.

Теперь Анкара контролирует всю область. Таким образом, она достигла своей цели — помешать объединению удерживаемых курдами территорий вдоль турецкой границы, поясняет издание. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этим хочет поскорее переселить в Африн из Турции сотни тысяч сирийских беженцев, чтобы они обосновались в этой курдской области.

Очевидно, защитники Африна поняли, что попали в безвыходное положение, отмечает автор статьи. Пока Россия позволяла турецким боевым самолётам наносить авиаудары по Африну, у курдов не было никаких шансов в борьбе против второй по величине армии НАТО. При этом Турция ввела в Африн не свои регулярные войска, а бойцов Свободной сирийской армии, отчасти состоящей из джихадистов и выходцев из террористических организаций, в частности из ИГ, подчёркивает немецкий журналист.

Курды обосновали своё отступление нежеланием, чтобы гибли мирные граждане, однако в результате Отряды народной самообороны утратили свой ореол непобедимости, закрепившийся за ними ранее в ходе борьбы с боевиками «Исламского государства». Стратегически это отступление было разумным, потому что оно даёт курдам шанс получить гарантии безопасности для своих областей на восточном берегу Евфрата от США и России.

Кроме того, отступление курдов вынуждает Турцию позаботиться о курдском населении, оставшемся в Африне, а это крайне необходимо, утверждает Франк Нордхаузен, ссылаясь на многочисленные видео, на которых турецкие военные поджигают дома, разрушают памятники и притесняют молодых сирийских курдов. Также появляются неподтверждённые сообщения о том, что христиане и не исповедующие ислам курды объявляются неверными и что для их жизни существует угроза.

Не всегда можно понять, причастны ли к тем или иным инцидентам солдаты турецкой армии или их союзники из Свободной сирийской армии, однако подобные происшествия носят преступный характер и должны прекратиться, уверяет автор статьи. Международное право обязывает Анкару защитить мирное население. К сожалению, Запад и международное сообщество в целом не уделяют положению в Африне достаточного внимания, подчёркивает Frankfurter Rundschau.

Сейчас крайне необходимо это сделать, потому что Эрдоган может пожелать провести «декурдизацию» этой на 90% курдской области и заново населить её сотнями тысяч арабских беженцев из Турции, считает автор статьи. Разумеется, представители сирийских курдов тоже не святые, признаёт журналист. Однако они не исламисты, а их непримиримые враги, и они состоят в союзе с Западом, представляя при этом единственную нерелигиозную силу в регионе.

«Поэтому парадоксально, что Европа потерпела нарушающее международное право вторжение Турции», — подчёркивает немецкая газета. По мнению автора статьи, «Эрдоган попирает европейские ценности», а «его фатальная политика укрепляет ИГ, которое было практически побеждено благодаря сотрудничеству международной коалиции с курдами».

Как отмечается в статье, Европа поклялась никогда больше не допускать проведения этнических чисток, как во время войны в Югославии. Пока Турция нарушает международное право в Африне и продолжает свою агрессивную военную политику, ни в коем случае нельзя упрощать для неё визовый режим или расширять таможенный союз, убеждён корреспондент издания. «Никакая сделка по беженцам не оправдывает разбазаривания европейских ценностей и сотрудничества с джихадистами, а дальнейшие поставки оружия Анкаре, само собой, исключены», — настаивает Frankfurter Rundschau.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.