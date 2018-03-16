Обозреватель Le Figaro: Турцию нужно исключить из НАТО

Турция пытается сделать всё возможное, чтобы уничтожить курдов в Сирии, и даже если Эрдоган достигнет своей цели, он на этом не остановится, предупреждает политолог Адриан Дезюен в своей статье для Le Figaro. По его словам, НАТО нужно прекратить своё бездействие, и лучше всего альянсу исключить Турцию из своих рядов.

Турецкая армия продолжает своё наступление на севере Сирии в районе города Африн, который контролируют курды. Как пишет на страницах Le Figaro специалист по международным вопросам Адриан Дезюен, падение Африна будет иметь трагические гуманитарные последствия.

Со стратегической точки зрения, если позволить Турции контролировать границу с Сирией, то Анкара получит ключ к Ближнему Востоку. Тогда гражданская война в Сирии может продолжаться бесконечно. И потому, настаивает автор статьи, необходимо восстановить суверенитет Сирии во всём её разнообразии и полноте. Ведь Эрдоган не выведет свои войска, даже если закончит свою борьбу против курдов. Политолог напоминает, что турецкая армия по-прежнему находится на севере Кипра с 1974 года, что делает невозможным объединение острова.

Автономия курдов — это не выбор, а необходимость, настаивает автор статьи. И потому и Западу, и России нужно прекратить потакать Анкаре, пока не будет слишком поздно. «Исключение Турции из НАТО — вот мера, которую как можно скорее нужно рассмотреть в Брюсселе».

Турция незаменима для НАТО в ведении холодной войны против России, и потому альянс не осмеливается оказывать на неё давление. Эрдоган обвинял своих союзников в том, что они ничего не делают против агрессии курдов, но на самом деле бездействие НАТО было преступным по отношению к самим курдам, которых солдаты Эрдогана угрожали вырезать. И теперь курды, которые героически сражались против джихадистов, оказались сами забыты, сетует Адриан Дезюен в статье для Le Figaro.