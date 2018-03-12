CNN: Мэттис предостерёг Дамаск от химатак и скептически оценил новое оружие Москвы

Глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил сирийскому правительству силовыми мерами, если оно решит использовать химическое оружие. Кроме того, чиновник усомнился, что новые ракеты, «разрекламированные Владимиром Путиным», заставят США вносить изменения в свою стратегию, передаёт CNN.
Министр обороны США Джеймс Мэттис предостерёг правительство Башара Асада от использования химического оружия. Он дал понять, что в противном случае Дамаск рискует столкнуться с «незамедлительными военными последствиями», напомнив о прошлогоднем американском ракетном ударе по сирийской авиабазе, пишет CNN.
«Мне просто хочется подчеркнуть, что с их стороны было бы очень неразумно использовать отравляющий газ, — заявил глава Пентагона сопровождавшим его на пути в Оман журналистам. — И я думаю, президент Трамп очень чётко дал это понять в начале своего правления».
Мэттис обвинил Москву в том, что она не выполнила свою часть договора 2013 года, который предусматривал уничтожение всех запасов химического оружия в арабской республике. «Опять же, либо Россия некомпетентна, либо находится в сговоре с Асадом», — подчеркнул он.
По словам CNN, глава Пентагона также скептически отозвался о «сильно разрекламированных, якобы новых и высокотехнологичных» российских ракетах. «Мне платят за то, чтобы я делал стратегические оценки. Ия бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России и что до появления всех систем, о которых (Путин.— ИноТВ) говорит, ещё несколько лет», — подчеркнул Мэттис.
В то же время он объявил, что представленные Путиным системы никак не влияют на «военный баланс» и не вынуждают США подстраивать под них свою стратегию. «Они не оказывают никакого влияния на нашу сторону в деле изменения позиции сдерживания», — заверил журналистов Мэттис.
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