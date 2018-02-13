CNN: Пентагон запросил рекордную сумму на оборонные расходы из-за России и Китая

Пентагон попросил конгресс значительно увеличить расходы на оборону в 2019 году в связи с растущими угрозами со стороны России и Китая, сообщает CNN. Предложенный оборонный бюджет, который на $80 млрд больше по сравнению с прошлым годом, станет одним из крупнейших за всю историю США.

Пентагон, ссылаясь на растущие угрозы со стороны Китая и России, попросил конгресс значительно увеличить расходы на оборону в 2019 году и утвердить бюджет в размере $686 млрд. Как отмечает CNN, эта сумма станет одной из крупнейших за всю историю США.

В то же время проект бюджета администрации Трампа предусматривает серьёзные сокращения средств, выделяемых на международную дипломатию и программы зарубежной помощи.

Президент Дональд Трамп заявил, что армия США будет «сильной как никогда». Он добавил, что «арсенал практически всего оружия будет увеличен».

Пентагон заявил, что увеличение расходов на оборону на $80 млрд по сравнению с прошлым годом в первую очередь вызвано необходимостью «противостоять России и Китаю», утверждает канал.

«Не терроризм, а соперничество между мировыми державами стало главным вызовом безопасности и процветанию США», — отметил заместитель министра обороны Дэвид Л. Норквист.

«Всё более очевидным становится то, что Китай и Россия намерены изменить мир согласно своей авторитарной модели, а также накладывая вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности», — говорится в тексте проекта.

В нём также сказано, что «Россия нарушила границы соседних стран и использует право вето против решений своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности». Москва, по мнению администрации Трампа, также пытается «разрушить НАТО».

В проекте бюджета, как сообщает CNN, упор также делается на противоракетную оборону и на дополнения к тем системам, которые были определены как «ключ к противодействию» угрозе, представленной ядерной ракетной программой Северной Кореи.