Die Welt: Трамп молчит о российских ракетах, потому что для США они не новость

Обычно Дональд Трамп скор на громкие заявления и записи в Twitter, однако пока он никак не прокомментировал презентацию новых ядерных ракет, сделанную Владимиром Путиным. По версии немецкой газеты Die Welt, в Вашингтоне не удивлены российскими разработками и уже заранее ответили на них новой ядерной доктриной. Если раньше США говорили о защите от Ирана или Северной Кореи, то теперь в число угроз вошли также Россия и Китай с их новейшими вооружениями.

У презентации новых ядерных ракет, которую сделал Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию, был в первую очередь один адресат — Дональд Трамп, полагает немецкая газета Die Welt. В конце концов, показанный на больших экранах анимированный ролик имитировал ракетный удар по Флориде — штату, который стал для нынешнего президента США вторым домом.

Однако Трамп, который обычно не упускает возможности ответить на всякую провокацию, на этот раз не сделал никакого заявления и никак не прокомментировал речь российского лидера в Twitter, обращает внимание автор статьи. Как это часто бывает, когда дело касается России, американский президент странным образом закусил удила, подчёркивает немецкая газета. Лишь в телефонном разговоре с Ангелой Меркель оба лидера сошлись во мнении, что заявления Путина могут иметь негативные последствия для международных усилий по контролю над вооружениями.

По словам представителей правительства, США не были удивлены речью Путина. Глава Кремля впервые официально подтвердил то, о чём американцы говорили ещё в начале февраля в своей новой ядерной доктрине, — что Россия нарушит договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), запрещающий разработку новых вооружений этого типа. Путин продемонстрировал на больших экранах системы, разработка которых не осталась тайной для американских спецслужб.

В определённом смысле Дональд Трамп уже заранее ответил на презентацию Путина объявлением о новой ядерной доктрине, пишет Die Welt. В ней Вашингтон говорил о намерении разработать новое поколение тактического ядерного вооружения, чтобы выровнять образовавшийся в Европе из-за действий России дисбаланс военных сил. Вдобавок должны быть разработаны новые крылатые ракеты морского базирования — как ответ на нарушение Москвой договора о РСМД.

Между тем многие американские эксперты сомневаются в том, действительно ли представленные Путиным системы оружия уже готовы к использованию. По утверждению чиновников США, до сих пор проводилось лишь малое число испытаний новых ядерных ракет, и все они были неудачными. Также они выражают сомнения в том, что другие вооружения, о которых говорил лидер Кремля, — такие как ракеты «Сармат» — уже разработаны в полной мере и готовы к применению.

По версии экспертов, настоящий интерес представляют лишь разработки атомных крылатых ракет. В 60-е годы американские учёные пытались развить соответствующие технологии, однако в процессе возникло много проблем. Если России удалось решить ряд технических трудностей, это действительно может говорить о существенном прогрессе в данной сфере, отмечает издание со ссылкой на американских экспертов.

Если не считать новой ядерной доктрины, в Вашингтоне нет единой позиции по этому вопросу, и причина отчасти кроется в двойственном отношении Трампа к Москве, утверждает автор статьи. В то время как американские стратеги говорят о новой эре конкуренции великих держав, на которой должна сконцентрироваться армия США, мало что свидетельствует о том, что президент Трамп в самом деле разделяет эту точку зрения, пишет Die Welt.

По наблюдениям автора статьи, расхождения между риторикой и планами Пентагона и тем, на чём делает акцент президент в своих высказываниях о политике и безопасности, становятся всё заметнее. В то же время сейчас в стратегическом планировании Пентагона наметились изменения, которые также являются реакцией на действия России, полагает корреспондент издания. Так, американские системы ПРО в будущем будут более основательно оснащены против угрозы, исходящей от Китая и России, — об этом говорится в новых документах Пентагона, пока ещё находящихся на стадии проекта, уверяет немецкая газета.

До сих пор США утверждали, что их противоракетные щиты предназначены только для защиты от таких государств, как Иран или Северная Корея. Суть нынешних изменений в стратегии Пентагона не столько в том, чтобы защитить американскую территорию, — в этом смысле Вашингтон верит в силу устрашения своего всё ещё внушительного ядерного арсенала — сколько в развитии возможностей для защиты своих союзников в Азии и Европе от новых угроз со стороны Москвы и Пекина.

Кроме того, в Пентагоне говорят, что рано или поздно новые ракеты появятся и у других стран, а потому следует задуматься, как защитить США и их союзников от будущих угроз, подчёркивает Die Welt.