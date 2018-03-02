Fox News: эксперты признали уязвимость американской ПРО перед «ракетами Путина»

Противоракетная оборона США в её нынешнем виде не сможет справиться с «массированным ударом» со стороны России. Об этом в интервью Fox News рассказали американские чиновники и военный аналитик Центра стратегических и международных исследований Том Карако. По словам экспертов, Пентагону необходимо адаптироваться к борьбе с новой «российской угрозой» — крылатыми ракетами и гиперзвуковыми летательными аппаратами, способными менять траекторию движения.

Россия разработала новое ядерное оружие, которое невозможно перехватить. С таким «смелым утверждением» перед Федеральным собранием выступил президент страны Владимир Путин, пишет Fox News.

Среди представленных главой государства систем были крылатая ракета и подводный беспилотник с ядерным двигателем, а также новый гиперзвуковой комплекс. Как подчеркнул Путин, это оружие делает оборонительные системы западных стран «бесполезными» и сигнализирует, что попытки сдержать Россию провалились.

Однако два американских чиновника, хорошо информированных о военных возможностях Москвы, отнеслись к словам российского президента скептически. «Крылатая ракета с ядерным двигателем, которой хвастал Путин, на самом деле неоднократно терпела крушение во время испытаний в Арктике», — сообщил Fox News один из собеседников. Он заверил, что это оружие до сих пор находится в стадии разработки и не поступало на вооружение российской армии.

Вместе с тем оба чиновника признали, что США обладают «ограниченными» возможностями для защиты от российских крылатых ракет. По их словам, в Аляске и Калифорнии размещено «всего лишь» 44 ракеты-перехватчика.

Пентагон планирует увеличить количество ракет-перехватчиков в ближайшие годы. Но эти комплексы, предназначенные только для борьбы с небольшим количеством ракет, «выпущенных какой-нибудь страной-изгоем типа Северной Кореи», не справятся с «массированным ракетным ударом» со стороны России.

«Мы не обороняемся, мы сдерживаем», — заявил Fox News представитель американских властей. «Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от вчерашней. Если они (русские. — ИноТВ) нанесут по нам ядерный удар, мы нанесём ядерный удар в ответ», — добавил он.

Военный аналитик Центра стратегических и международных исследований Том Карако также отметил «ограниченность» американской системы ПРО при «столкновении с путинскими крылатыми ракетами». «Меры по ракетной обороне США в основном были ориентированы на ограниченную баллистическую ракетную угрозу. Но российская угроза уже не ограничивается межконтинентальными баллистическими ракетами. Крылатые ракеты и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты не двигаются по прогнозируемым баллистическим траекториям, поэтому нам необходимо адаптироваться к этой новой опасности», — подчеркнул эксперт.

Карако напомнил, что подобные тенденции учитываются в новом стратегическом обзоре Пентагона. В документе оборонное ведомство призывает разработать две «маломощные» тактические ядерные ракеты в противовес «российской угрозе».

По мнению опрошенных Fox News чиновников, планы Пентагона «беспокоят» Россию. И именно поэтому речь Путина отчасти служила ответом на стремление администрации Трампа расширить ядерный арсенал США.