Independent: Путин показал новую военную мощь, чтобы призвать США к диалогу и уважению

Некоторые разглядели в послании российского президента к Федеральному собранию угрозы Западу, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски. Однако сама она смотрит на ситуацию иначе. По мнению журналистки, Владимир Путин привлёк внимание к своим новым «военным чудесам», чтобы призвать Вашингтон к взаимоуважению.

Дональд Трамп был настолько впечатлён французским парадом в честь Дня взятия Бастилии, что решил устроить похожее военное действо в Вашингтоне. Сегодня он может задуматься о необходимости внести радикальные изменения в традиционное обращение главы государства к конгрессу. И причиной тому — «предвыборное мастерство Владимира Путина, которое вывело ежегодное послание российского президента к Федеральному собранию на новый уровень», пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

По её словам, двухчасовое выступление Путина делилось на две чёткие части. Первая касалась экономических вопросов и содержала детальный план по модернизации страны с упором на социальную политику и демографию. Но, без сомнений, именно вторая часть большинству зрителей — в зале Большого Манежа и по всему миру — запомнилась прежде всего.

Сначала Путин «слегка раздражительным тоном» в очередной раз осудил решение Джорджа Буша — младшего аннулировать Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Но это была лишь прелюдия. Затем российский президент «представил настоящий парад самых последних чудес российской армии — в небесах, на земле и под водой», отмечает автор статьи.

На взгляд Дежевски, казалось, что выступление доставляет Путину «огромное удовольствие». Он заявил, что у России появились уникальные крылатые ракеты, способные обойти любую систему ПРО. Затем он продемонстрировал беспилотные аппараты, «исполняющие масштабные акробатические номера по указанию их российских хозяев». Рассказ президента сопровождался показом на больших экранах не только анимационных роликов, но и кадров настоящих испытаний.

Разумеется, присутствовавшие на встрече депутаты и другие видные деятели встретили выступление Путина продолжительными овациями. Всё это «ослепительное действо» завершилось призывами президента к национальному единству и энергичным исполнением гимна.

«Но военная часть послания Путина с её виртуозной демонстрацией потрясающих технологий предназначалась не только — или, возможно даже, не столько — российской аудитории, — рассуждает автор статьи. — У этого сообщения о новых и непревзойдённых военных способностях, разумеется, был другой предполагаемый получатель: Соединённые Штаты».

По мнению Дежевски, подобный подход мог быть напрямую позаимствован у Северной Кореи. Пхеньян добивался серьёзного отношения и уважения к себе, демонстрируя новые военные возможности и прибегая к угрозам. Но в отличие от Ким Чен Ына Путин специально подчеркнул, что преследует сугубо оборонительные и мирные цели. Россия, по его словам, будет использовать ядерное оружие только в ответ на нападение.

Вместе с тем в его словах слышалось требование, чтобы США относились к его стране как к равной, учитывая её новую военную мощь. И, вполне возможно, это требование задаст тон четвёртому президентскому сроку Путина, считает автор статьи.

После выступления Путина нашлись те, кто счёл большую часть его заявления о новых и уникальных военных возможностях Москвы «блефом». Были и те, кто интерпретировал его речь как начало новой опасной стадии американо-российского соперничества.

«По крайней мере, мне всё видится по-другому. Скорее, это был призыв к США вновь начать беседу, исходя из взаимного уважения. Мне также кажется, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами на самом деле находятся не в столь плачевном состоянии, какими их зачастую рисуют», — полагает Дежевски.

По её мнению, несмотря на множество «пустых угроз» с обеих сторон, президенты США и России вместе с их ведущими дипломатами в целом остаются над схваткой. Но потенциальный риск столкновения между двумя странами в Сирии по-прежнему высок, и, возможно, такое столкновение уже было.

По неподтверждённым данным, ракетный удар американских ВВС на севере Сирии привёл к гибели нескольких россиян. Однако Москва решила не обострять ситуацию. «Какова бы ни была правда в этом эпизоде, то, как с ним поступили, позволяет предположить, что ни у Москвы, ни у Вашингтона нет особого желания воевать. Нам остаётся только надеяться, что подобное настроение переживёт российские выборы 18 марта», — заключает Мэри Дежевски.