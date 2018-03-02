CNN: Госдепу не понравилось видео с «атакой» Флориды

Госдепартамент США назвал «дешёвым» видеоролик, демонстрирующий потенциальные возможности новых российских ракет по удару по американской территории. Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт поспешила подчеркнуть, что США нет равных в оборонном потенциале.

Американские чиновники назвали хвастовством слова Владимира Путина о возрождении военной мощи России, сообщает CNN. Они также подчеркнули, что США «нет равных» в оборонном и военном потенциале.

В своём послании Федеральному собранию в четверг Путин заявил, что Россия разработала новые беспилотники, а также систему ядерных вооружений с «неограниченным» радиусом действия, которая сделает оборону НАТО «совершенно бесполезной». По его словам, ракеты «неуязвимы» и могут доставлять боевой заряд на сверхзвуковой скорости.

Во время своего выступления Путин также продемонстрировал видеоклипы, на которых ядерные боеголовки наносят удар по Флориде — штату, в котором, как напоминает CNN, расположена резиденция Дональда Трампа.

Назвав это видео «дешёвым», пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США не считают, что это ответственный шаг. Представители Пентагона отметили, что американцы должны быть уверены в том, что страна «полностью готова», даже несмотря на то, что эксперты ставят под сомнение заявления Путина.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США знало всё это время и что Россия отрицала. Россия на протяжении более десятилетия разрабатывала дестабилизирующие системы вооружения, что является прямым нарушением обязательств в рамках международных договоров», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Оборонному потенциалу США нет и не будет равных, и теперь — благодаря новому оборонному бюджету в размере $700 млрд — наши вооружённые силы будут куда более мощными, чем когда-либо, — подчеркнула Сандерс. — Как показал обзор ядерного потенциала президента, Америка продвигается к модернизации своего ядерного арсенала, с тем чтобы нашему потенциалу не было равных».

Пентагон, как утверждает CNN, также отметил, что он «не удивлён» заявлением Путина о том, что Россия может нанести удар по любой точке в США. «Мы не удивлены этими заявлениями. Американский народ может быть уверен в том, что мы полностью готовы», — заявила пресс-секретарь ведомства Дана Уайт.

Уайт подчеркнула, что противоракетная оборона США не направлена против России, и в России «хорошо это знают». «Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надёжного ядерного сдерживания, и мы уверены в том, что готовы защитить эту страну несмотря ни на что», — заявила Уайт.

В то же время остаётся неясным, насколько надёжны новые системы вооружений России. Американский чиновник, знакомый с последними новостями вооружённых сил России, сообщил CNN, что США наблюдали за некоторыми российскими испытаниями крылатых ракет с ядерным двигателем и видели, как они все их не проходят. В США существуют серьёзные сомнения насчёт того, что системы вооружения, представленные Путиным, «хотя бы в какой-то степени готовы к эксплуатации», сообщает CNN.