WP: Америке грозит демографический кризис, и Трамп только усугубляет ситуацию

В ближайшие десятилетия США грозит демографический кризис, а действующий президент своей политикой лишь усугубляет ситуацию, пишет The Washington Post. Для решения проблемы необходимо увеличить приток иммигрантов и провести социальные реформы. Но Дональд Трамп вряд ли согласится принимать подобные меры, считает издание.

«Факты — вещь упрямая. Наиболее упрямые факты — те, что касаются демографии. И, возможно, самый упрямый демографический факт для США и остального индустриального демократического мира заключается в старении общества», — пишет The Washington Post.

Тревожным напоминанием об этом служит последний доклад Бюро переписи населения США. Согласно этому документу, 2030 год станет поворотным моментом для Америки, потому что к этому времени всё поколение беби-бумеров будет старше 65 лет.

В итоге 21% населения окажется потребителем услуг программ медицинского или социального страхования, а в некоторых случаях их обеих. Спустя всего пять лет, в 2035-м, впервые в истории страны число людей старше 65 превысит число американцев младше 18.

Иными словами, коэффициент демографической нагрузки, который показывает процент непроизводительного населения в обществе, стремительно растёт и после 2030-го превысит 70%. Последний раз столь же высокий показатель наблюдался с 1960 по 1980 год. Но в отличие от предыдущего раза большинство среди иждивенцев составят пожилые люди, а не дети, подчёркивает издание.

По его мнению, чтобы преодолеть этот надвигающийся финансовый и демографический кризис, необходимо выполнить две вещи. Во-первых, США нужен прирост населения, особенно среди молодых людей. Во-вторых, правительство должно реформировать систему социального обеспечения пожилых американцев.

«К сожалению, ни одного из этих пунктов нет на повестке дня президента Трампа и республиканского большинства на Капитолийском холме. Напротив, они движутся в противоположном направлении», — сетует издание.

Трамп поддерживает составленный республиканскими сенаторами законопроект, который ограничивает не только нелегальную, но и легальную иммиграцию. Документ должен привести к сокращению числа мигрантов, ежегодно прибывающих в США на законных основаниях, до 500 тыс. Между тем Бюро переписи населения настаивает, что даже для относительно скромного роста населения в будущем страна должна принимать 1,1 млн человек в год.

«Без иммиграции рождаемость в США будет недостаточной, чтобы избежать ещё более стремительного старения общества и ещё более высокого коэффициента демографической нагрузки, чем предсказывает Бюро переписи населения», — утверждает издание.

Не менее удручающими выглядят перспективы социального и медицинского страхования, фонды которых будут исчерпаны в ближайшие десятилетия. Во время предвыборной кампании Трамп обещал не касаться этой проблемы, а без президентской поддержки даже республиканский конгресс вряд ли займётся её решением, полагает издание.

Демографическая ситуация требует действий. Единственный вариант, который необходимо исключить, — это сохранение текущего курса, делает вывод The Washington Post.