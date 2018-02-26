CGTN: чтобы выжить, России не хватает детей и мигрантов

В России зафиксировано резкое снижение рождаемости, что вызвано, в первую очередь, низким уровнем рождаемости во время Второй мировой войны, передаёт CGTN. Нынешний спад, по мнению экспертов, может продлиться около 10 лет.
Когда тебе два года, иногда может казаться, что весь мир твой.
Но в России действительно рождается всё меньше детей, которые могли бы присоединиться к веселью. В прошлом году количество новорождённых сократилось более чем на 200 тысяч, а семьи стали меньше, чем 15 лет назад.
МАРГАРИТА ШЕРЕМЕТЬЕВА:Это абсолютно нормально, если у тебя есть ребёнок, и он один. Если у вас больше трёх детей, все подумают: «Ооо! Как много! Как вы справляетесь?»
Но в действительности чем меньше матерей, тем меньше и детей, а это создаёт большие проблемы.
В России стало рождаться меньшее количество детей, и в отсутствие иммиграции население страны будет сокращаться. Это означает, что сегодняшним детям придётся тяжело трудиться, чтобы поддержать экономику.
Население стареет, что отразится на занятости и налоговых доходах России, поэтому выплачивать пенсии пожилым людям будет непросто.
Только в прошлом году население России сократилось на 134 400 человек. Эксперты утверждают, что нынешний спад связан со Второй мировой войной и может продолжаться годами.
АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ, директор Института демографии НИУ ВШЭ: Это началось давно, во время Второй мировой войны, когда рождаемость была очень низкой. 25 лет спустя родителей было немного, и эта волна повторилась. Сейчас, спустя 75 лет, мы видим третью волну, которую усугубили события 1990-х годов. Это может длиться 10 лет и больше. Сокращение числа женщин детородного возраста очень велико — почти 7 миллионов.
Правительство предпринимает усилия по поощрению многодетных семей, но демографические изменения сложно исправить политическими мерами.
Так что от этих детей будет зависеть благополучное преодоление данного спада.
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