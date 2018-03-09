Пресс-секретарь президента Чехии: Россия не всесильна, и Земан — не её ставленник Президент Чехии Милош Земан — не марионетка Кремля и не пророссийский ставленник. Напротив, его отношения с Россией крайне прагматичны, подчеркнул в интервью MDR пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек. По его мнению, постоянные разговоры о том, что Москва повлияла на чужие выборы и другие события, лишь укрепляют позиции Владимира Путина и создают впечатление, будто Россия — всесильная страна, которая всё контролирует. 9 марта 2018 MDR

MDR: венгерский город с нетерпением ждёт российского «вторжения» Венгерский город Пакш с нетерпением ждёт изменений, которые придут в него с расширением местной атомной электростанции, сообщает MDR. Реализация совместного с Россией проекта обеспечит новые рабочие места, прибыль местным фирмам, а также поспособствует благоустройству города. Мэр города убеждён, что Пакш ждёт «золотое будущее». 8 марта 2018 MDR

MDR: демографические проблемы России одними деньгами не решить Обещания главы Кремля Владимира Путина по выплате материнского капитала не помогут решить демографические проблемы России, считает MDR. Они носят скорее «пропагандистский» характер и призваны помочь ему победить на предстоящих выборах. Реальная же причина низкой рождаемости кроется не в недостаточном финансировании, а в другом, отмечает автор статьи на сайте немецкой радиостанции. 15 декабря 2017 MDR

MDR: «Николай II» рассказал, почему не приехал на премьеру «Матильды» Исполнитель роли Николая II в фильме «Матильда» Ларс Айдингер не приехал на премьеру в Санкт-Петербург из опасений за свою жизнь, хотя лично ему никто не угрожал, сообщается на сайте Mitteldeutscher Rundfunk. В интервью телерадиокомпании он поведал о плохом отношении россиян к сексуальным меньшинствам и отметил, что Путин здесь действительно пользуется поддержкой. 24 октября 2017 MDR

MDR: наблюдатель ОБСЕ погиб в результате наезда на мину недалеко от Луганска Один сотрудник ОБСЕ погиб, а его коллега была ранена вследствие наезда на мину во время патрулирования территории неподалёку от Луганска, сообщается на сайте MDR. О трагическом инциденте стало известно от председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, призвавшего провести расследование и наказать виновных. 23 апреля 2017 MDR

MDR: «Левада-Центр» пытается остаться российским С тех пор как «Левада-Центр» попал в списки иностранных агентов, его возможности по проведению исследований резко сократились. Теперь институт пытается опротестовать присвоенный ему статус иностранного агента юридически, а также отказывается от иностранных заказов, несмотря на финансовый ущерб, рассказал немецкому медиахолдингу MDR заместитель главы центра Алексей Гражданкин. 13 сентября 2016 MDR

MDR: Берлин и Париж устроят Киеву проверку на верность европейскому курсу Глав МИД Германии и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера и Жана-Марка Эроˊ ожидают сегодня с визитом в Киеве, сообщает Mitteldeutscher Rundfunk. В рамках этой поездки министры иностранных дел хотят убедиться в приверженности украинского правительства проевропейскому курсу реформ, отмечают на сайте вещательной сети MDR. 22 февраля 2016 MDR

MDR Thüringen: Критика за трансляцию российской программы Трансляция программы RT Deutsch в эфире немецкого канала Salve.TV вызвала волну критики со стороны политиков Германии, пишет MDR Thüringen. Некоторые из них обвинили телеканал в распространении «российской пропаганды», посчитав, что это достаточный повод для проведения серьезных проверок. 2 июня 2015 MDR

Верность Кадырова Путину оплачена из кармана россиян Cтавленник Владимира Путина в Чечне Рамзан Кадыров щедро тратит деньги федерального бюджета на шумные вечеринки и роскошные автомобили. Но если финансовый поток прекратится, этот бывший боевик может вновь взяться за оружие, полагает MDR. 22 ноября 2011 MDR

«Газпром» выкручивает руки немецким концернам Из-за высоких цен на российский газ немецкие энергоконцерны теряют прибыль и вынуждены сокращать рабочие места. Однако есть и другой путь: полностью отказаться от дорогого топлива из Сибири. Деньги для этого у Германии есть, полагает эксперт. 11 августа 2011 MDR