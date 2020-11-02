MDR: в Германии подтвердили первое заражение африканской свиной чумой

Учёные из немецкого института имени Фридриха Лёффлера подтвердили, что кабан, застреленный 27-го октября в Саксонии был заражён африканской свиной чумой, сообщает MDR. В связи с этим саксонские власти призвали свинофермы к соблюдению мер безопасности, а также начали работу по определению специальных «запретных зон».
В Саксонии подтвердился первый случай заражения африканской свиной чумой, сообщает MDR. Институт имени Фридриха Лёффлера подтвердил, что застреленный 27-го октября в округе Гёрлиц кабан был инфицирован.
В целях предотвращения распространения заболевания, министерство социального обеспечения Саксонии призвало всех владельцев свиноферм защитить своих свиней и соблюдать меры биологической безопасности. «Сейчас наша задача — адекватно отреагировать и действовать сообща. Мы хорошо готовы к экстренной ситуации», — приводит издание заявление одного из министров Саксонии Петры Кёппинг.
По словам Кёппинг, власти округа Гёрлиц совместно с бундесвером разработают план создания специальных «запретных зон». Кроме того, для координации ситуации будет организован кризисный штаб.
Как отмечает MDR, африканская свиная чума не опасна для людей.
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