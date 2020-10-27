ABC News: азиатские шершни-убийцы впервые обнаружены на территории США
Новые известия о так называемых шершнях-убийцах: этот инвазивный вид, который может быть смертельным для людей и пчёл, соорудил первое известное гнездо на территории США.
Новые известия о так называемых шершнях-убийцах: этот инвазивный вид, который может быть смертельным для людей и пчёл, соорудил первое известное гнездо на территории США.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Необходимость носить маски отпадёт, когда люди будут обеспечены вакциной от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее ведомство предписало ношение масок по всей России.
В Чечне два человека погибли в результате перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов.
Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, отреагировал на решении чемпиона в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета безопасности России иметь зарубежные счета и вклады.
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, касающуюся карикатур на ислам и его символы.
Решения о запрете с 23:00 до 6:00 массовых мероприятий и оказания услуг общественного питания в России остаются за властями конкретного региона. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Генпрокуратура России проверит обстоятельства возникновения пожара около национального парка в Приморье.
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на высказывания другого представителя ММА Владимира Минеева, критиковавшего его за применение допинга.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предписание Роспотребнадзора носить маски в местах массового пребывания людей.
Депутат Госдумы Алексей Куринный рассказал, при каких условиях может встать вопрос о массовой обязательной вакцинации от коронавируса.
Компания «Лукойл» заявила, что операция по ликвидации последствий утечки нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения завершена.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.
Первый в истории российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров впервые после смерти своего отца Александра Петрова высказался о произошедшем.
Хавьер Мендес, тренер объявившего о завершении карьеры российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о взаимоотношениях со своим подопечным.
В Белоруссии была предпринята попытка смены власти при политической и финансовой поддержке Запада, это имело целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.
Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде.
Обстановка на западных рубежах Союзного государства, где продолжает наращивать своё присутствие НАТО, остаётся неспокойной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии глав Минобороны России и Белоруссии.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения страны в настоящий момент работает на полную мощность из-за ситуации с коронавирусом.
Роспотребнадзор уточнил, что считается местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим.
Премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов показал снимки своей травмы, полученной накануне поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
На Украине выявили 6677 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано более 355 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал свой выход во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австрийской Вене.
Государственная дума приняла в третьем чтении проект Федерального конституционного закона «О правительстве России», который направлен на реализацию новых положений Конституции.
За сутки в России выписаны 12 844 человека после перенесённого коронавируса, за всё время выздоровели 1 158 940 пациентов.
За сутки в России подтверждено 320 случаев смерти людей с коронавирусом, за всё время — 26 589.
В России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 547 774 пациента с COVID-19.
Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство школьнице, которая в Челябинской области ударила ножом свою знакомую.
Алексей Панич, адвокат российского биатлониста Евгения Устюгова, прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о признании его клиента виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его результатов в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.
Министерство здравоохранения России выпустило рекомендации по специфической профилактике коронавирусной инфекции у взрослых.
Роспотребнадзор рекомендовал ввести ограничения на работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ФСБ сообщили о задержании преступной группы, сбывающей наркотики в особо крупных размерах на Дальнем Востоке.
Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро.
В России за сутки проведено 402 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о решении проводить домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) при пустых трибунах.
Правительство России расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
В Минздраве Красноярского края сообщили, что восемь человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ермаковском районе региона.
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.
«Гродно Азот» и другие предприятия «Белнефтехима» работают в штатном режиме, сообщил официальный представитель концерна Александр Тищенко.
Бывший чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Дэниел Кормье рассказал, что объявивший о завершении карьеры чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов изменил план своего последнего боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
За сутки ещё 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 296 тыс.
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назначил нового секретаря Совета безопасности страны.
Итальянский футбольный клуб «Милан» повторил собственный рекорд результативности 1959 года.
В Германии за сутки выявили 11 409 новых заболевших коронавирусом. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 превысило 449 тыс., свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Всемирный боксёрский совет (WBC) подготовил специальный пояс к выставочному поединку между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим.
По меньшей мере семь человек погибли и ещё 70 пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Пешавар.
Счётная палата России прокомментировала изменение методики расчёта прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
В Индии за сутки выявили 36 470 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 7,9 млн.