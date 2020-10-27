ABC News: азиатские шершни-убийцы впервые обнаружены на территории США

На американской территории впервые обнаружили гнездо гигантских шершней-убийц, обитающих в Азии, сообщает ABC News. Этот вид может быть смертельным для человека и очень опасен для пчёл. Энтомологи отследили гнездо и зачистили его, однако предупредили, что, возможно, оно было не единственным.

Новые известия о так называемых шершнях-убийцах: этот инвазивный вид, который может быть смертельным для людей и пчёл, соорудил первое известное гнездо на территории США.

Сегодня вечером в штате Вашингтон было отслежено и зачищено огромное гнездо гигантских азиатских шершней. Оно было размером с баскетбольный мяч: это первое известное подобное гнездо на территории США. Его нашли внутри дерева, к северу от Сиэтла.

СВЕН СПИЧИГЕР, сотрудник Министерства сельского хозяйства штата Вашингтон: Я отошёл назад и понял, что мы стоим прямо под гнездом. Мы отследили шершней до того места, откуда они пришли.

Процесс обнаружения гнезда занял несколько недель. Энтомологи с помощью зубной нити прикрепили к телу одного из шершней-убийц электронное отслеживающее устройство, которое привело их к гнезду. Гнездо было изолировано, после чего из него выдули более 100 шершней.

Гигантских шершней, обитающих в Азии, впервые обнаружили на территории США несколько месяцев назад. Они могут быть смертельными для людей: в Японии из-за них ежегодно погибает до 50 человек. Также они представляют огромную угрозу для пчёл, убивая их путём отсечения головы.

СВЕН СПИЧИГЕР: Небольшое количество азиатских гигантских шершней может уничтожить до 30 тысяч пчёл всего за несколько часов.

Пока нельзя утверждать, что мы в безопасности: энтомологи говорят, что вероятность наличия других гнёзд весьма велика. Пчеловоды надеются, что это не так.

Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.