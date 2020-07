Guardian: сокращение численности пчёл грозит глобальным дефицитом продовольствия

Как показывает новое исследование, недавно проведённое в США, нехватка пчёл в сельскохозяйственных районах заметно снижает урожаи целого ряда продовольственных культур. Если не принять оперативных мер, то сокращение численности насекомых-опылителей продолжится и уже в скором будущем может иметь очень серьёзные негативные последствия для продовольственной безопасности в глобальных масштабах, предупреждает The Guardian.

Соединённые Штаты можно считать ярким примером противоречивых тенденций в сельскохозяйственной сфере, которые в настоящий момент можно обнаружить практически во всех странах мира. Поскольку сельское хозяйство становится всё более интенсивным, чтобы производить всё больше продукции и прокормить постоянно растущее население, — по всей планете активно внедряют такие приёмы, как распыление большого количества инсектицидов, перепахивание лугов с дикорастущими растениями и массовое выращивание монокультур. Однако всё это негативно отражается на популяции пчёл и других насекомых, которые имеют решающее значение для опыления сельскохозяйственных культур, предупреждает The Guardian.



В результате человечество рискует получить обратный эффект: исчезновение насекомых-опылителей может вскоре привести к дефициту основных продовольственных культур, подчёркивается в статье. Пчёлы во всём мире уже страдают от потери среды обитания, влияния токсичных пестицидов и изменений климата. Это крайне негативно сказывается на популяциях диких пчёл, шмелей и других насекомых. Причём это касается и медоносных пчёл: в последние годы они тоже всё чаще страдают от различных болезней, несмотря на все усилия пчеловодов, которые за ними ухаживают.



Такие тенденции уже вызывают у экспертов опасения, что до трёх четвертей всех мировых продовольственных культур, зависящих от своевременного опыления, могут в ближайшее время оказаться дефицитными из-за нехватки пчёл, пишет The Guardian. Эти опасения подтверждает и новое исследование, проведённое недавно в США, в рамках которого команда учёных из Америки, Канады и Швеции обследовала в общей сложности 131 посевное поле. В него было включено семь сельскохозяйственнных культур, которые традиционно выращиваются в 13 штатах. Исследователи изучали влияние активности и численности пчёл на урожай, поясняется в статье.



Эксперимент наглядно показал, что урожаи пяти из семи культур заметно сокращаются при недостаточном количестве пчёл в сельскохозяйственных районах. Это касается не только злаков или овощей, но также яблок, черники и вишни. Как рассказала эколог и эксперт по опылению Рэйчел Уинфри, которая была главным редактором опубликованной по итогам этого исследования статьи, учёные не ожидали, что присутствие или нехватка пчёл оказывает такое ощутимое влияние на урожай.



Исследователи также обнаружили, что при этом дикие пчёлы вносят на удивление заметный вклад в процесс опыления, хотя они изучали в основном районы США с интенсивным сельским хозяйством, в значительной степени лишённые дикорастущих лугов и деревьев. Более того, дикие пчёлы зачастую оказываются даже более эффективными опылителями, чем медоносные, говорится в статье. Но проблема в том, что численность некоторых видов уже резко сократилась, и этот процесс каждый год усиливается. Это вызывает у экспертов опасения, что дальнейшее сокращение количества насекомых-опылителей вскоре будет иметь серьёзные последствия для глобальной продовольственной безопасности, пишет The Guardian.



Авторы исследования рекомендуют принять срочные меры, чтобы фермеры лучше осознали важность опыления для повышения урожайности, а также внимательнее подходили к использованию пестицидов и удобрений, чтобы сократить потенциальный вред для пчёл. Нынешнюю ситуацию ещё нельзя назвать полностью критической. Однако текущие тенденции свидетельствуют, что если не принять меры, кризис может разразиться очень скоро, предупреждает Уинфри: «Наше исследование показывает, что это не та проблема, решение которой можно отложить на 10 или 20 лет — нет, это происходит прямо сейчас».



Согласно статистическим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 50 лет объёмы производства сельскохозяйственных культур, зависящих от опыления, увеличились на 300%. Поэтому недостаток опыления в результате может привести к тому, что некоторые фрукты и овощи в мире станут более редкими и дорогими. И это может привести к дефициту ряда питательных веществ в рационе, предупреждают эксперты. В то же время они рассчитывают, что это не коснётся таких зерновых культур, как рис, пшеница или кукуруза, поскольку они опыляются ветром, заключает The Guardian.