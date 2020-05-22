NTD: популяция пчёл восстанавливается благодаря карантину

Пчеловоды во всём мире заметили, что пандемия оказала положительное влияние на популяции пчёл, которые за последние годы заметно сократились из-за негативного воздействия человека на окружающую среду. Но теперь закрытые на время карантина парковые зоны способствовали тому, что у пчёл появилось больше мест для поиска питания. Кроме того, люди временно стали меньше использовать пестициды и инсектициды, что тоже идёт насекомым на пользу, передаёт NTD.

Работа на этой пасеке из восьми ульев гудит и кипит на фоне знаменитого лондонского небоскрёба Shard. Она находится на крыше четырёхэтажного здания на юге британской столицы.

Ульи принадлежат Дэйлу Гибсону, сооснователю компании Bermondsey Street Bees, которая снабжает мёдом отели, рестораны, сувенирные магазины и пивоварни. В общей сложности в столице компания установила 84 улья.

ДЭЙЛ ГИБСОН, владелец пасеки: Когда пчёлы производят достаточно мёда, мы можем часть у них забрать. Но нужно оставить им столько, чтобы хватило на зиму и весну. Сейчас городской сезон только начинается.

20 мая отмечали Всемирный день пчёл, объявленный ООН в 2017 году. Пчеловоды по всему миру говорят, что пандемия оказала положительное влияние на популяции этих медоносных насекомых. Так, закрытые парковые зоны способствовали тому, что у пчёл появилось больше мест для поиска питания. Кроме того, стали меньше использовать пестициды и инсектициды.

НИКОЛА БРЭДБИР, директор Bees for Development: С научной точки зрения мы очень беспокоимся за способность пчёл совершать перелёты в разные страны. Если пандемия позволит изменить ситуацию, то она на самом деле окажет положительное влияние.

Число пчёл по всему миру неуклонно снижается. Эксперты отмечают, что причина в сокращении мест, где они могут собирать нектар, загрязнении окружающей среды и использовании химикатов в сельском хозяйстве.

В некоторых странах даже начали придумывать способы, как заменить пчёл в том случае, если их станет недостаточно для опыления растений. Так, одна израильская компания придумала аппарат, который направленно подаёт пыльцу прямо в цветки плодовых деревьев.

Дата выхода в эфир 21 мая 2020 года.