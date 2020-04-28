NTD: израильские изобретатели рассчитывают заменить пчёл машиной для опыления

Пчёл в мире с каждым годом становится всё меньше — и это вызывает опасения, что без опыления многие растения вскоре могут вообще исчезнуть. Но владельцы одной израильской компании уверены, что смогут полностью заменить насекомых благодаря специальному аппарату для искусственного опыления. Они уже выводят своё изобретение на международный рынок, передаёт NTD.

На одной из израильских миндальных ферм жужжание пчёл теперь заменили гудением специальной машины. Владельцы, обеспокоенные сокращением популяции пчёл по всему миру, решили испробовать новый способ опыления. Для этого используется аппарат с множеством трубок.

ЭЙЛАМ РАН, владелец компании: Мы используем машину, которая позволяет «выстреливать» пыльцой. Мы её не распыляем, а «выстреливаем» ей в крону — нужно, чтобы она оставалась на ветках, а не летала в воздухе. Мы добавляем элементы, которые позволяют пыльце приклеиться к кроне, а не склеиться между собой. Пыльца обычно липкая, поскольку должна приклеиваться к пчеле.

Обычно опыляют цветы пчёлы. Но из-за использования пестицидов и других факторов их становится всё меньше. В компании уверены, что смогут полностью заменить насекомых.

ДЖОЗЕФ ФРЕЙ, инженер компании: Популяция пчёл сокращается. Сельскому хозяйству в международном масштабе нужно решение, которое не зависит от пчёл. Оно должно дополнять работу этих насекомых — или полностью их заменить.

Впрочем, многие по-прежнему уверены, что пчёл заменить невозможно.

ВИКТОРИЯ СОРОКЕР, специалист по сельскому хозяйству: Любая разработка для сельского хозяйства — это хорошо. Но не думаю, что она может заменить медоносных пчёл. Конечно, она может помочь монокультурам.

Владелец компании-разработчика уверен, что уже в ближайшем будущем популяция пчёл может сократиться ещё больше.

ЭЙЛАМ РАН: Мы на самом деле усердно работаем, чтобы предотвратить кризис. Через 15 лет насекомых в мире будет недостаточно, чтобы обеспечивать опыление, и большинство наших фруктов исчезнет.

Пока компания производит свои опылители в небольших масштабах: заказы выполнили для компаний в Израиле, Австралии, Испании и США. Однако уже к 2023 году она хочет наладить промышленное производство своего изобретения.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года.