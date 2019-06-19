Daily Mail бьёт тревогу: азиатские шершни-убийцы угрожают британскому мёду и британцам

Британии грозит нашествие смертоносных азиатских шершней Vespa velutina, один укус которых может убить человека, пишет Daily Mail. После того как эти «насекомые-убийцы» были замечены в больших количествах на острове Джерси (Нормандские острова), всё чаще звучат опасения, что они, возможно, направляются в Великобританию.

Эксперты заявляют, что установившаяся недавно влажная погода может привести к резкому росту численности шершней, поскольку подобные погодные условия являются идеальными для размножения этого вида.

Если человек, ужаленный шершнем, страдает от аллергии на яд этих насекомых, то у него может начаться анафилактический шок, что, в свою очередь, может привести к летальному исходу, предупреждает издание.

В прошлом году в Великобритании азиатские шершни были замечены девять раз: по одной особи обнаружили в графствах Ланкашир, Суррей и городе Кингстон-апон-Халл, три — в графстве Корнуолл, две — в графстве Хэмпшир. И последний раз тропического шершня видели в октябре 2018 года в графстве Кент.

Азиатские шершни прибыли на европейский континент в 2014 году, попав во Францию с грузом керамики из Китая. Полагают, что из-за них уже погибли как минимум пять человек.

Насекомые распространяются очень быстро и, по последним данным с Нормандских островов, представляют всё более серьёзную угрозу для Великобритании, говорится в статье.