Daily Telegraph: учёные выяснили, почему зебры полосатые

Учёные из Университета Найроби выяснили, что полосы на теле зебр призваны контролировать температуру, создавая конвекционные потоки при потере тепла, передаёт The Daily Telegraph. При этом в механизме охлаждения играет роль не только цвет полосок, но и возможность зебр поднимать волоски на чёрных полосах, оставляя их лежать ровно на белых.

Загадка белых и чёрных полос на теле зебры занимала учёных не одно столетие, но сейчас, похоже, биологу Элисон Кобб и зоологу Стивену Коббу из Университета Найроби удалось найти ответ, сообщает The Daily Telegraph.

Им удалось обнаружить, что полосы контролируют температуру тела, создавая конвекционные потоки при потере тепла.

«В течение многих лет, которые мы прожили в Африке, нас всегда поражало, сколько времени зебры проводили на пастбище в жаркий день», — отметила Элисон Кобб, признавшись, что это заставило её задуматься о том, что полосы могут быть частью механизма контроля температуры.

Элисон и Стивен Кобб решили провести эксперимент на двух диких зебрах, измеряя температуру их полосок каждые 15 минут. За день на солнце поглощающие тепло чёрные полосы нагрелись на 12 °С, до +56 °С, тогда как температура белых полос увеличилась всего на 6 °С и составила +42 °С.

По мнению исследователей, разница в температуре полосок создаёт конвекционные потоки, ускоряя испарение пота. Однако в механизме охлаждения, как удалось выяснить учёным, роль играет не только цвет полосок. Так, пот зебр, как и у лошадей, приобретает пенистый вид, что также способствует увеличению скорости его испарения.

В рамках эксперимента также удалось выяснить, что зебры могут поднимать волоски на чёрных полосах, тогда как на белых полосках они остаются лежать ровно. Учёные пришли к выводу, что поднятие чёрных волосков в жару, когда полосы находятся при разных температурах, помогает переносу тепла от кожи к поверхности волос.

«Решение проблемы теплового баланса зебры умнее, сложнее и прекраснее, чем мы могли себе представить. Конечно, предстоит ещё много работы, чтобы собрать доказательства и полностью понять, как полосы помогают зебрам контролировать температуру, но мне сейчас 85, так что это нужно делать другим», — приводит The Daily Telegraph слова биолога.

Издание напоминает, что ранее эксперименты показали, что полоски зебр нужны ещё и для защиты животных от насекомых. Так, в ходе исследования удалось выяснить, что на зебр насекомые садятся на 25% реже, чем на лошадей.