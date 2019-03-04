NBC: мир на Корейском полуострове опасен… для журавлей

В демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореей сформировался естественный природный заповедник, в котором среди прочего живут находящиеся под угрозой исчезновения японские журавли, пишет NBC News. Как отмечает канал, в случае если Сеул и Пхеньян продолжат курс на объединение, формирование на границе центров торговли может стать крайне опасным для журавлей и их среды обитания.

Незадолго до рассвета неподалёку от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею, в ещё не начавшем алеть небе раздался дрожащий крик. Однако это вовсе не эхо конфликта, история которого насчитывает уже 65 лет. Источник крика — это тысячи мигрирующих птиц, идущих на взлёт. Среди них — сотни находящихся под угрозой исчезновения японских журавлей, которых отчаянно пытаются спасти учёные, пишет NBC News.



«Журавли приносят мир и долголетие, — отметил исполнительный директор южнокорейского Фонда национальной природы Чон Дже Кьон. — Корейский народ верит, что они приносят счастье».



Тем не менее само существование этих царственных птиц может оказаться под угрозой именно из-за заключения мира. С момента создания 65 лет назад ДМЗ превратилась в естественный природный заповедник, в котором живут около 5 тыс. биологических видов, 100 из которых находятся под защитой Министерства окружающей среды Южной Кореи.



Этим морозным утром за рассветом наблюдают южнокорейские пограничники. Прильнув к своим биноклям, они увидели двух своих северокорейских коллег на расстоянии около 4 км. ДМЗ между двумя странами простирается на 250 км, что послужило причиной формирования обширной ничейной территории, отданной на откуп природе.



Однако теперь, в то время как две Кореи изучают пути для воссоединения, дипломатические усилия могут потенциально стать угрозой для нетронутой природы.



К югу от ДМЗ находится город Чхорвон. Когда-то это был шумный населённый пункт, теперь же — это просто небольшой сельский городок. Его жители привыкли к ежегодным гостям в лице находящихся на грани вымирания японских журавлей и несколько более стабильной популяции даурских журавлей. Отсюда они возвращаются на север — в Китай и Россию. По оценкам, сюда каждую зиму прилетает около 850 японских журавлей, или 30% от их количества в мире.



Этих птиц сюда привлекло гостеприимство местных жителей. Раньше их зимней средой обитания была область внутри Северной Кореи, однако из-за голода в 1990-х годах они были вынуждены сорваться с насиженного места. Ученые отмечают, что их популяция в регионе растёт — однако причины для опасений у них всё-таки есть.



На данный момент железная дорога, которая должна соединять Север с Югом, резко обрывается в районе ДМЗ. Однако в прошлом году ООН одобрила совместное исследование обоих государств, призванное рассмотреть вопрос соединения коммуникаций, что может дать толчок к развитию региона.



«Если построят железную дорогу, эта область превратится в центр торговли, — пояснил Чон. — Поэтому он вступит в конфликт со средой обитания журавлей».



У этого проекта уже есть один крупный инвестор — южнокорейское правительство. Часть денег в рамках почти 12-миллиардного плана по экономическому оживлению приграничной зоны будет выделена на проекты в области экотуризма. Однако эта инциатива предусматривает создание центра по культурному обмену и унификации в Чхорвоне. За ним наверняка последует строительство торговых центров и отелей.



«Очевидно, что мы должны добиться объединения и нам нужно заниматься развитием, — считает председатель Ассоциации журавлей Чхорвона Пэк Чен Хан. — При условии, что правительство сможет создать такую среду, где журавлей можно будет защитить».



В то же время Министерство объединения Южной Кореи пообещало, что будет защищать «среду обитания журавлей насколько это возможно». В Международном фонде журавлей же считают, что во время переговоров об объединении внимание должно уделяться также и экологии этого района.



«Ключ ко всему этому — постановка на повестку дня вопроса о консервации, — отметил вице-президент этой организации Спайк Миллингтон. — Люди всегда хотят улучшить природу, но самое значительно влияние на ситуацию окажет мысль «ничего себе, это экосистема в первозданном виде, это единственное место во всём мире, где можно такое увидеть». Если так и выйдет, то, как мне кажется, у нас есть шанс».



Фонд национальной природы Чона также надеется, что «журавлиный символизм» сможет сыграть свою роль в качестве оливкой ветви. «Журавли могут соединить северокорейский и южнокорейский народы как в историческом, так и культурном плане», — подытожил он.