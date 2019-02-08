NTD: свинья не в радость — жителей Гонконга одолевают голодные кабаны

На улицах Гонконга стали всё чаще появляться оголодавшие кабаны, которые уже не боятся людей. Они активно роются в мусоре и выпрашивают еду. И хотя некоторые гонконгцы прикармливают кабанчиков, чтобы сделать с ними эффектное фото или видео — однако волонтёры предупреждают, что это опасно и пора принимать серьёзные меры, передаёт NTD.

Игрушечные свинки украшают улицы Гонконга, знаменуя наступление китайского Нового года. Но живые представители символа вызывают у местных жителей двоякую реакцию: на окраины города стали всё чаще заглядывать оголодавшие кабаны. Они роются в мусоре и выпрашивают еду у людей.

ПРОХОЖИЙ: Я видел здесь несколько кабанов. Один был очень большой! Если он напал бы на кого-нибудь, это было бы опасно.

Некоторые гонконгцы с удовольствием подкармливают кабанчиков. Кто-то фотографирует их или снимает на видео, потом выкладывает в социальные сети. Волонтёры проводят информационные кампании, чтобы объяснить людям: так делать нельзя!

ЁН СИУ ЧХАК, волонтёр: Мы видим вокруг много мусора, остатки пищи, которой люди кормят кабанов. Животные будут искать мусорные баки, поскольку они привыкли к тому, что их подкармливают.

Есть и другая проблема: кабаны не всегда ведут себя мирно. С каждым годом появляется всё больше жалоб о нападении диких свиней. Эти животные разгуливают по дорогам и паркам, приходят к жилым домам и даже к торговым центрам.

РОНИ ВОН, член комитета по проблеме диких кабанов: Большинство диких кабанов в Гонконге уже перестали бояться людей. Причина в том, что многие кормят их. Из-за этого животные утрачивают инстинкт добычи пищи и полагаются на людей.

Местные власти хотят провести стерилизацию расплодившихся животных. Кроме того, планируется переселять кабанов в отдалённые леса.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.