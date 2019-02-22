Японское ноу-хау: медали для токийской Олимпиады отольют из электронного мусора

Олимпийские медали Токио — 2020 будут сделаны из металлов, полученных при переработке сданных в утиль мобильных телефонов, планшетов и других электронных устройств. Как передаёт Euronews, данная инициатива вызвана не только бережливостью японцев: страна занимает третье место в мире по накоплению так называемого электронного мусора, из которого в переработку не отдаётся и треть.

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 в Токио объявили, что уже к марту соберут достаточно материала для выплавки медалей. Дело в том, что в Стране Восходящего солнца их решили сделать из металлов, полученных при переработке сданных в утиль мобильных телефонов, планшетов и других электронных устройств.

Программа по сбору началась два года назад, и перед пунктами сдачи выстроились очереди. Пример согражданам подали сотрудники столичного муниципалитета, в том числе и губернатор Юрико Койке.

Золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра с золотым покрытием не менее 6 граммов, серебряные — из чистого серебра, а бронзовые — из сплава меди, олова и цинка. Всего для отливки более 2600 медалей в 50 дисциплинах требуется более 30 килограммов золота, около 5 тонн серебра и без малого 3 тонны бронзы.

Инициатива японцев вызвана не только их бережливостью: страна занимает третье место в мире после США и Китая по накоплению так называемого электронного мусора, из которого в переработку не отдаётся и треть.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2020 года.