Daily Telegraph: РУСАДА снова под угрозой дисквалификации

Российское антидопинговое агентство может вновь быть дисквалифицировано — после того, как инспекционной команде WADA было отказано в доступе к данным московской лаборатории, пишет Daily Telegraph. Таким образом, запланированное восстановление РУСАДА не состоялось. Российская сторона заявила о «технических сложностях» в ходе инспекции. Теперь WADA установило новый срок — 31 декабря — и предупредило о возможности принятия ещё более суровых мер в отношении РУСАДА.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь находится на грани дисквалификации, после того, как инспекции WADA было отказано в доступе к образцам в ходе визита в московскую лабораторию, сообщает Daily Telegraph.

По информации издания, инспекция WADA из пяти человек провела в России неделю, однако вернулась домой ни с чем, так и не получив данных из ЛИС (лабораторной информационной системы), несмотря на изначально обещанный доступ. Daily Telegraph напоминает, что проведение инспекции было условием для восстановления РУСАДА.

Теперь, как пишет издание, инспекция подготовит отчёт для комитета по рассмотрению статуса соответствия, который проведёт очередное заседание 14 — 15 января. На нём вновь будет рассмотрено соответствие РУСАДА нормам. WADA установило для РУСАДА новый срок выполнения условия — до 31 декабря. В противном случае агентство ждут ещё более суровые санкции.

Российские власти заявили, что экипировка инспекционной команды не соответствовала российскому законодательству. Министр спорта Павел Колобков назвал произошедшее «техническими сложностями», а также отметил, что эксперты WADA «остались довольны визитом».

Как напоминает издание, РУСАДА было дисквалифицировано в 2015 году, после доклада WADA об имевшем государственную поддержку массовом применении допинга в российском спорте. Россиия отрицает обвинения.

Daily Telegraph пишет о том, что, похоже, решение WADA «пойти РУСАДА навстречу» провалилось. Директор американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт выразил надежду на то, что «WADA не позволит снова собой манипулировать и сразу же объявит, что РУСАДА не соблюдает правила».

Планировалось, что предоставление экспертам WADA доступа к данным московской лаборатории положит конец допинговому скандалу, который привёл к недопуску многих российских спортсменов на Летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и к отстранению сборной России от Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.