Глава WADA: восстановление РУСАДА в правах — хорошее дело для мира спорта

В открытом письме президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди объяснил The New York Times, почему РУСАДА было восстановлено в правах. По словам чиновника, российская организация выполнила большую часть требований, поэтому возвращение ей статус соответствия является «правильным поступком для мира спорта и чистых атлетов».
В недавней редакционной статье The New York Times поинтересовалась, почему Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило восстановить Россию в правах, и каким образом организация будет обеспечивать выполнение выдвинутых требований. Глава WADA Крейг Риди дал ответ на этот вопрос в своём открытом письме.
По словам чиновника, принятое решение объясняется «сложным набором обстоятельств». Но если говорить проще, то восстановление статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при строгом соблюдении определённых условий было, «несомненно, правильным поступком для всего мира спорта и чистых атлетов».
Риди обращает внимание, что Россия впервые признала, что в стране «действовал институциональная допинг-система с участием людей, работавших в Министерстве спорта». Кроме того, она согласилась предоставить независимым экспертам доступ к ранее закрытой московской лаборатории, «чтобы появилась возможность привлечь к ответственности ещё больше мошенников и оправдать чистых спортсменов».
Эти два шага — последние из 29 требований, которые РУСАДА необходимо выполнить для восстановления. Если власти откажутся давать доступ к лаборатории до 31 декабря, то российское агентство вновь лишится статуса соответствия, предупреждает автор послания.
«Правда в том, что WADA успешно помогло восстановить полностью функциональное антидопинговое агентство в России и что его восстановление, связанное с выполнением строгих условий, объективно является хорошим делом для всех спортсменов», — заключает Крейг Риди.
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