SZ: борцы с допингом на Западе накинулись на WADA за намерение восстановить Россию в правах

«Неожиданные рекомендации» Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах РУСАДА вызвали на Западе волну резкой критики, сообщает Süddeutsche Zeitung. В США, например, посчитали, что от решения WADA «разит за километр». В Германии же его назвали «абсолютно неприемлемым», а в Великобритании — и вовсе «катастрофой для чистого спорта», отмечает немецкое издание.
«Неожиданные рекомендации» Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вызвали на Западе волну резкой критики, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Так, например, по словам главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, от решения WADA «разит за километр», отмечает немецкая газета.
«Интересы горстки спортивных функционеров были поставлены выше прав миллионов чистых атлетов», — заявил Тайгарт.
Главу USADA также возмутило то, что Россия якобы так и не выполнила необходимые для восстановления в правах два ключевых условия.
«Официальные лица WADA всё ещё не получили доступ к пробам спортсменов в московской лаборатории. Кроме того, выводы доклада Макларена до сих пор публично не признаны (Россией. — ИноТВ), — подчеркнул Трэвис Тайгарт. — Нет ничего удивительного в том, что чистые спортсмены шокированы и в ярости из-за того, что WADA так неожиданно поменяла свою точку зрения».
Впрочем, продолжает Süddeutsche Zeitung, раскритиковали решение Всемирного антидопингового агентства не только в Соединённых Штатах.
В письме, адресованном президенту WADA Крейгу Риди, британские атлеты во главе с рекордсменкой мира Полой Рэдклифф и вовсе называют рекомендации восстановить Россию в правах «катастрофой для чистого спорта». В обращении, которое также подписали спортсмены из США и Канады, британцы, помимо прочего, предупредили, что «атлеты перестанут верить в систему», если 20 сентября на заседании исполнительного совета WADA дисквалификацию РУСАДА аннулируют.
Не осталось в стороне и Антидопинговое агентство Германии (NADA), отмечает издание. Решение WADA относительно Российской Федерации немецкие спортивные функционеры назвали «необъяснимым» и «абсолютно неприемлемым».
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