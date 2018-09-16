SZ: борцы с допингом на Западе накинулись на WADA за намерение восстановить Россию в правах

14:01 СК организовал проверку по факту падения матери и ребёнка из окна дома в Орехово-Зуеве Главное следственное управление СК России по Московской области организовало доследственную проверку по факту падения матери и ребёнка из окна дома при попытке покинуть квартиру по связанным простыням в Орехово-Зуеве.

14:01 Ибрагимович: рад, что в «Торонто» теперь будут вспоминать мой 500-й гол Шведский нападающий клуба Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился эмоциями о 500-м голе в своей карьере.

13:55 Жена Ярошенко рассказала о роли МИД России в организации встречи с супругом Жена отбывающего наказание в США лётчика Константина Ярошенко — Виктория Ярошенко — в интервью RT выразила благодарность Министерству иностранных дел России за помощь в организации её встречи с супругом.

13:44 Загитова рассказала о знакомстве со Смоловым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила фото с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.

13:41 СМИ: Украина запретила въезд советнику Корбина Украина на три года запретила въезд в страну Эндрю Мюррею — советнику лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина. Об этом пишет Daily Mail.

13:29 Жена Ярошенко рассказала о встрече с мужем в США Жена лётчика Константина Ярошенко — Виктория Ярошенко — в интервью RT рассказала о первой встрече с супругом, отбывающим наказание в американской тюрьме.

13:27 Тренер Головкина прокомментировал поражение своего подопечного от Альвареса Тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал поражение своего подопечного в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

13:17 Экзитпол: Тарасенко набирает 53% голосов во втором туре выборов губернатора Приморья Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, по данным экзитпола, набирает 53% голосов избирателей во втором туре выборов главы региона.

13:10 Британские СМИ назвали интервью Петрова и Боширова «наказанием за проваленную операцию» ​Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, по мнению британских СМИ, были вынуждены дать телеинтервью после того, как «провалили операцию» в Солсбери.

13:04 Кенийский атлет установил новый мировой рекорд в марафонском беге Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге стал победителем Берлинского марафона, установив новый мировой рекорд в марафонском беге.

13:01 Тайфун «Мангхут» достиг южного побережья Китая Тайфун «Мангхут», ранее ударивший по Филиппинам, обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая, передаёт Associated Press.

12:45 Промоутер Хрюнов считает, что Головкин выиграл бой против Альвареса Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

12:43 СМИ: Лидеры Японии и Ирана могут провести переговоры на полях сессии ГА ООН Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Ирана Хасан Рухани могут встретиться на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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