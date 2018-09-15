Le Monde: WADA рекомендовано восстановить Россию в правах

Международному антидопинговому агентству рекомендовано восстановить в правах РУСАДА, которое было лишено своего статуса после скандала, связанного с обвинениями России в массовом принятии допинга. Как сообщает Le Monde, независимый комитет по соответствию посчитал, что все необходимые условия для этого Россия выполнила.
Независимый комитет порекомендовал исполкому WADA восстановить в правах российское антидопинговое агентство, сообщает Le Monde. Произойти это может уже 20 сентября. Издание называет такую рекомендацию комитета по соответствию «шагом к возможному восстановлению российского агентства».
РУСАДА отстранили в 2015 году после скандала, связанного с обвинениями в том, что в России якобы существовала целая государственная система допинга, из-за которой пострадали сотни спортсменов во всех видах спорта.
С тех пор в WADA представили длинный список условий, которые нужно было выполнить РУСАДА, чтобы вернуться в ряды агентств, соответствующих всех требованиям. В 2017 году РУСАДА позволили вернуться к своей деятельности, но под международным наблюдением.
В марте глава WADA Оливье Ниггли заявил, что «борьба с допингом в России идёт в нужном направлении». В частности, тогда он отметил, что и проведение анализов устраивает международных наблюдателей, и проблему доступа в закрытые города в России решили.
Позже РУСАДА оставили в том же неполном статусе из-за того, что Россия не признавала выводов из доклада Макларена, а также не давала доступ к лабораториям и анализам, взятым с 2011 по 2015 год. Сейчас же, по мнению WADA, все необходимые условия Россия выполнила.
Как отмечает Le Monde, это решение должно удовлетворить ряд международных спортивных федераций, которые призывали WADA смягчить условия для возвращения России. В том числе они рассчитывают, что в дальнейшем можно будет снова проводить в России крупные международные соревнования.
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