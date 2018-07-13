Sports.fr: ФИФА огласила результаты работы — допинг на мундиале не обнаружен

На чемпионате мира по футболу, который проходит в России, спортсмены допинг не применяли — такой вывод по итогам своей работы сделали специалисты Международной федерации футбола, пишет Sports.fr. Среди более 3 тыс. проб была обнаружена лишь одна ненормальная, но у спортсмена оказалось медицинское разрешение на препарат, а также ещё три пробы, которые требуют более глубокого изучения.

ФИФА объявила о результатах своей программы по контролю за применением допинга на чемпионате мира в России, сообщает французский сайт Sports.fr. По мнению специалистов, на российском мундиале спортсмены допинг не использовали.

До проведения соревнования и во время него было сделано более 3 тыс. допинг-проб. В итоге анализы были взяты у каждого игрока, который участвовал в турнире. Проводилась эта процедура случайным и систематическим образом. Порядка 90% всех исследований были целенаправленными и зависели от ряда критериев: от рекомендаций Всемирного антидопингового агентства, от потенциальных травм игроков, от данных о результатах их выступлений и от их прошлого.

Отдельные команды прошли допинг-тесты до восьми раз, отмечают в ФИФА. Среди всех результатов было обнаружено одно нарушение, однако позже выяснилось, что у этого спортсмена есть терапевтическое исключение, разрешающее применение данного препарата.

Кроме того, специалисты обнаружили и три нетипичных допинг-пробы. Это говорит о том, что образец требует более глубокого изучения, на основании которого можно дать заключение. Все пробы Международная федерация футбола обещает хранить на протяжении десяти лет, чтобы в будущем при необходимости можно было провести новые исследования, сообщает Sports.fr.