СТРАНА.ua: хорватский футболист публично попросил прощения у россиян

Игрок сборной Хорватии Домагой Вида публично извинился перед российскими болельщиками за свою скандальную видеозапись. Как передаёт «СТРАНА.ua», футболист заявил, что сделал ошибку.

Хорватский футболист Домагой Вида второй раз извинился перед российскими болельщиками за видеозапись, которую он вместе с Огненом Вукоевичем сделал после победы над сборной России. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом хорват заявил в эфире российского телеканала.

«Я сделал ошибку. Я хочу ещё раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», — заявил Вида.

Как напоминает издание, 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018. Бывшие хорватские игроки киевского «Динамо» Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

После этого Вукоевича сняли с ЧМ-2018, а Виде вынесли предупреждение ФИФА.