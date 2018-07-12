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СТРАНА.ua: хорватский футболист публично попросил прощения у россиян

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Игрок сборной Хорватии Домагой Вида публично извинился перед российскими болельщиками за свою скандальную видеозапись. Как передаёт «СТРАНА.ua», футболист заявил, что сделал ошибку.
СТРАНА.ua: хорватский футболист публично попросил прощения у россиян
Reuters

Хорватский футболист Домагой Вида второй раз извинился перед российскими болельщиками за видеозапись, которую он вместе с Огненом Вукоевичем сделал после победы над сборной России.  Как пишет «СТРАНА.ua», об этом хорват заявил в эфире российского телеканала.

 
«Я сделал ошибку. Я хочу ещё раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», — заявил Вида. 
 
Как напоминает издание, 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018. Бывшие хорватские игроки киевского «Динамо» Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу. 
 
После этого Вукоевича сняли с ЧМ-2018, а Виде вынесли предупреждение ФИФА. 
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