ESPN: хорватский футболист отделался лишь предупреждением от ФИФА за лозунг «Слава Украине»

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его поведение после четвертьфинального матча против России, сообщает ESPN. В частности, после победы над российскими футболистами Вида и его бывший коллега по сборной и по киевскому «Динамо» Огнен Вукоевич записали видео, которое было размещено в Facebook украинским журналистом Андреем Шаховым.

На этом видео Вида произносит фразу «Слава Украине», которая после «аннексии Крыма» в 2014 году стала лозунгом украинских антироссийских националистов, говорится в статье.

Вукоевич, который в настоящее время работает скаутом киевского «Динамо», при этом добавил: «Это победа за «Динамо» и за Украину».

Это видео быстро распространилось в России, вызвав враждебную реакцию со стороны жителей страны.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, опубликованном после матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии», — сообщило ФИФА в своём заявлении.

Как отмечает ESPN, Домагой Вида вполне мог пропустить оставшуюся часть турнира, поскольку, согласно действующим правилам, за «политические лозунги в любой форме» ФИФА может отстранить футболиста от участия в соревнованиях на два матча, а также оштрафовать его на сумму более $5 тыс.