Le Monde: «футбольное чудо подошло к концу» — сборная, превзошедшая все ожидания, выбыла из турнира

Российская сборная выбыла из чемпионата мира по футболу после проигрыша Хорватии в четвертьфинале, но её выступление в этом соревновании останется в памяти болельщиков «грандиозным моментом» и поводом для гордости, пишет Le Monde. Как замечает издание, отличная игра российских футболистов заставила россиян, поначалу не веривших в успех своей команды, всерьёз надеяться на выход в полуфинал ЧМ.

«Футбольное чудо подошло к концу»: 7 июля российская сборная выбыла из чемпионата мира по футболу после серии послематчевых пенальти в поединке со сборной Хорватии, передаёт Le Monde. Хозяевам чемпионата не удалось повторить путь сборной Южной Кореи, которая неожиданно для всех вышла в полуфинал домашнего кубка мира в 2002 году.

Тем не менее 25 тыс. болельщиков на олимпийском стадионе в Сочи до последнего верили в победу своей команды — даже когда до окончания дополнительного времени оставалось всего несколько минут, а россияне проигрывали хорватам со счётом 1:2.

Владимир Путин, отсутствовавший на матче и снова приславший вместо себя премьер-министра Дмитрия Медведева, «должно быть, тоже предавался мечтам перед телевизором», предполагает автор статьи. Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков подтвердил, что президент смотрел матч и болел за команду. «Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» — заявил представитель Кремля.

В конце концов, как отмечает издание, «Sbornaïa» превзошла все ожидания. Когда защитник Марио Фернандес сравнял счёт, и исход поединка снова должна была решить серия послематчевых пенальти, о возможности выхода в полуфинал, «должно быть, подумал каждый россиянин». «Герой одной восьмой финала» Игорь Акинфеев должен был снова «спасти отечество». И действительно, «наследник легендарного Льва Яшина» был в двух шагах от повторения своего «подвига» в матче с Испанией.

После поражения болельщики на трибунах старались преуменьшить значение этого проигрыша. Юлия, впервые присутствовавшая на футбольном мачте, поделилась с изданием своими эмоциями: «Жаль. Мы были так близки к победе. Я впервые заинтересовалась спортом. Я огорчена, но действительно горжусь!». Другой болельщик на стадионе, Денис, разделяет эти чувства: «До соревнования этого никто не ожидал. Я не верил в этих игроков, и они меня удивили. Это останется в памяти как грандиозный момент!» Как отмечает Le Monde, в Екатеринбурге, Самаре, Москве и Сочи множество россиян испытывали те же чувства.

Вопреки всеобщим ожиданиям, отличное выступление российской сборной заставило российских граждан увлечься чемпионатом. Чувству «сопричастности» способствовала и «тёплая атмосфера и невиданный наплыв иностранцев» в российских городах.

Таким образом, полуфинального матча с участием России и Англии, который прошёл бы на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Лондоном, не будет, заключает корреспондент французской газеты. Вместо этого 11 июля на московском стадионе «Лужники» Англия сразится с Хорватией.