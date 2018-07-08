Guardian: сборная России покидает чемпионат с высоко поднятой головой

Сборная России потерпела поражение от сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира, и теперь «шоу будет продолжаться без хозяев», пишет The Guardian. Однако, хотя «российской сказке» и пришёл конец, на матче с Хорватией футболисты играли очень живо и отважно, боролись за каждый мяч и забивали чудесные голы. Как утверждает издание, российская сборная, превзошедшая все ожидания болельщиков, может покидать чемпионат «с высоко поднятой головой».

«Кто, если не ты? Когда, если не сейчас?» — спрашивали два плаката, вывешенные на одном конце стадиона во время воодушевляющего исполнения государственного гимна России. Создалось такое ощущение, будто это был призыв к оружию для группы игроков, которая уже превзошла все ожидания, задержавшись на своей же вечеринке намного дольше, чем кто-либо мог себе представить», — пишет The Guardian.

«Шоу, однако, будет продолжаться без хозяев»: на исходе «длинного и изматывающего» вечера в Сочи «Хорватия разбила отважное сопротивление России, а также сердца» российских болельщиков. После того как Иван Ракитич забил победное пенальти, положив конец «российской сказке», российские футболисты и фанаты не смогли сдержать слёзы.

На секунду «появилось чувство, будто время остановилось», и по стадиону разлилась грусть. Сборная России играла очень живо и отважно, пытаясь вымотать хорватов до предела. Она также продемонстрировала своё умение сравнивать счёт в дополнительное время, однако потом подопечные Станислава Черчесова, «похоже, исчерпали все свои силы и не смогли больше ничего показать».

Как отмечает британское издание, сразу после того, как «горькая пилюля поражения» была проглочена, российские болельщики одарили игроков тёплыми аплодисментами.

Некоторым было слишком тяжело справиться с «сокрушительным чувством разочарования». Так, например, не забивший пенальти Фёдор Смолов пять минут просидел в одиночестве в центре поля и остался бы там, если бы ему вскоре не помогли встать на ноги.

Черчесов после матча вёл себя так, «как будто ничего не случилось, и, «несмотря на явную боль, казался ярким и обаятельным как никогда». «Чувствуем себя, как солдаты, которые сегодня вышли на дембель, но мы хотели бы и дальше повоевать. Мы бы до 15-го числа ещё бы повоевали», — заявил он.

Российские болельщики, однако, и мечтать не могли о том, чтобы пройти так далеко, пишет издание. Для российских СМИ до начала чемпионата команда, занимавшая низшую строчку в рейтинге, была «грушей для битья». Ей не удалось одержать ни одной победы в семи матчах, поэтому пессимистические чувства в стране преобладали. «Это слабейшая сборная России в истории», — говорил бывший советский защитник Александр Бубнов.

За последние три недели высказывания в адрес сборной потеряли негативную окраску. Если учесть контекст, Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира в современной истории. Советской же сборной на чемпионатах мира удавалось дойти до четвертьфинала четыре раза подряд, начиная с 1958 года. Но Черчесов и его подопечные приехали в Сочи «не для того, чтобы купаться в лучах славы той сборной», отмечает The Guardian.

Нападающий Артём Дзюба, который «боролся за каждый мяч так, будто вся его жизнь зависела от него, олицетворял собой настойчивость и жажду победы сборной России». Марио Фернандес — ещё один игрок пропустивший пенальти — «неистовствовал» на правом фланге, а Денис Черышев, так хорошо сыгравший вместе с Дзюбой перед ударом с 23 метров в верхний угол, забил чудесный гол, который пополнил его коллекцию мячей на чемпионате мира.

Российские футболисты, получившие похвалу от президента, могут покидать чемпионат «с высоко поднятой головой», утверждает The Guardian. «Путин звонил днём, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили», — рассказал Черчесов.