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Eurosport: «скромная Россия» — это худшее, что могло достаться сборной Хорватии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на низкую позицию в рейтинге ФИФА, российская сборная может «доставить серьёзные проблемы» хорватам, считает Eurosport. По мнению издания, у сборной России есть как минимум три преимущества: «железная оборона», лучшая результативность, а также игра на своём поле.
Eurosport: «скромная Россия» — это худшее, что могло достаться сборной Хорватии
Reuters
Четвертьфинал против России, который состоится в субботу в Сочи, не должен стать «формальностью» для хорватов. Несмотря на расстояние, которое отделяет две команды друг от друга в рейтинге, российская сборная, напротив, может «доставить серьёзные проблемы» хорватам и вполне может рассчитывать на выход в полуфинал, считает Eurosport.
 
На первый взгляд, у Хорватии практически нет конкурентов: в турнирной таблице больше нет таких «монстров», как Германия и Испания, а «скромная Россия» занимает 70 место в рейтинге ФИФА и не способна навести страх на хорватскую сборную.
 
Тем не менее у Луки Модрича и его товарищей по команде есть причины для опасений. Хотя хорваты обладают неоспоримым превосходством, у России есть как минимум три преимущества, утверждает издание.
 
Первое из них — это «железная оборона». Если взглянуть на статистику, это не бросается в глаза. Однако, несмотря на пять пропущенных мячей в четырёх матчах, оборона сборной России может испугать любого противника, и Испания тому свидетель. В прошедших матчах линия защиты сборной России, состоящая из пяти игроков, продемонстрировала высококлассную коллективную дисциплину, «разбавленную здоровой дозой агрессивности».
 
Сборная России также обладает хорошим нападением и занимает вторую позицию по забитым голам на чемпионате, уступая лишь Бельгии. И это при том, что Россия наносит мало ударов. Хорваты, например, нанесли в два раз больше ударов, но при этом забили меньше голов. Таким образом, у сборной России лучший показатель результативности ударов.
 
Хорваты не любят играть с командой, которая усердно обороняется. Кроме того, за этой командой стоит целая страна, которая мечтает впервые в истории выйти в полуфинал чемпионата мира. Игра на своём поле — это ещё одно «неоспоримое преимущество», которым обладает сборная России, пишет Eurosport.
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