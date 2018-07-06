Welt (TV)

Welt: власти готовятся к возможному матчу Россия — Англия заранее, чтобы не повторился Марсель

Материал представлен в переводе ИноТВ
Если сборные России и Англии обыграют своих соперников в четвертьфинальных матчах мундиаля, они встретятся друг с другом на следующей стадии турнира, сообщает Welt. В памяти, однако, ещё живы события на чемпионате Европы 2016 года, когда в Марселе российские фанаты «смели» английских. Поэтому российские власти уже сейчас наращивают присутствие сотрудников правоохранительных органов, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Особо острым завтра будет не только четвертьфинал с участием сборной России, но и матч Англия — Швеция. Чего нам стоит ожидать?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Всё зависит от того, как сыграют россияне и англичане. Если обе команды выиграют, то они встретятся друг с другом в полуфинале. Мы помним о том, что случилось в Марселе в 2016 году — об этой неприятной странице чемпионата Европы по футболу во Франции. Тогда в городе развернулись настоящие уличные бои между российскими и английскими хулиганами: около 200 российских хулиганов смели примерно тысячу английских хулиганов и фанатов. Это означает, разумеется, что в глазах англичан русские своего рода должны заплатить по счетам.

Поэтому уже сейчас российские власти серьёзно наращивают присутствие сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать повторения столкновений хулиганов, как это случилось во время чемпионата Европы во Франции.

Как я поняла, напряжение будет царить не только на футбольном поле.

Дата выхода в эфир 06 июля 2018 года.

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источник
Welt (TV) Германия Европа
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