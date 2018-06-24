Daily Star: «В Англии такого не встретишь» — Россия завоёвывает сердца британских болельщиков

Болельщики сборной Англии, рискнувшие приехать на чемпионат мира, влюбляются в Россию и россиян, передаёт Daily Star. По признанию самих английских болельщиков, опасности, о которых их предупреждали представители властей перед поездкой, оказались «раздуты сверх всякой меры». В действительности россияне поразили англичан своей отзывчивостью и гостеприимством, а также «саркастичным» юмором, так похожим на английский.

Болельщики сборной Англии по футболу признались в интервью изданию Daily Star, что друзья и родственники пытались отговорить их от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу, считая её небезопасной. Многие опасались террористических угроз, футбольных хулиганов и недружелюбного отношения ввиду напряжённости в отношениях двух стран после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Об опасности путешествия на ЧМ—2018 предупреждали парламентарии и представители МИД Великобритании.

В результате, как сообщает газета, на сегодняшнем матче между Англией и Панамой в Нижнем Новгороде было не больше двух тысяч английских болельщиков. Однако, как утверждает один из них, 25-летний инвестиционный банкир Джордж Хесселгрен, невозможно поверить, насколько сильно Россия превзошла его ожидания. «Мы предполагали, что риски преувеличены, но в реальности они раздуты сверх всякой меры». По его словам, люди в России «фантастические», и всегда готовы помочь. Так, когда Джорджу и его приятелю Эллиоту понадобилось такси, женщина на улице не только указала им путь к стоянке, но и проводила их, чтобы убедиться, что болельщики не заблудятся. «В Англии такого не встретишь», — уверен британец.

По словам Эллиота Чёрча, люди в России были очень дружелюбны, несмотря на политические разногласия Москвы и Лондона. «Это был чудесный опыт», — заключает он.

50-летний директор нефтегазовой компании Стивен Огден, приехавший в Россию со своим 17-летним сыном, признался, что россияне завоевали их сердца. По его словам, даже если на первый взгляд некоторые россияне выглядят слишком серьёзными или даже «пугающими», «когда ты делаешь попытку с ними заговорить, они относятся к тебе со всей душой». Жители России показались Огдену трудолюбивыми, но в то же время любящими веселье. Кроме того, британец отметил, что русский юмор, «мрачный и саркастичный», схож с английским.

Как рассказал болельщик, некоторые из встреченных им россиян видели иностранцев впервые и не могли наговориться с ними. «Это просто очаровательно», — считает Огден. По его признанию, некоторые из знакомых Стивена и его сына Тео побоялись приехать на чемпионат и пытались отговорить друзей от поездки. «Но на самом деле это один из самых дружелюбных чемпионатов мира, которые мне довелось видеть. Мы не увидели ни единого намёка на проблемы», — отмечает английский болельщик. «Это действительно фантастическая страна, а футбол просто невероятный», — восторгается Огден.

Его сын Тео, который ведёт видеоблог о своей поездке, тоже в восторге: «Люди замечательные, еда прекрасная, мы сняли квартиру через Airbnb, и она была чудесная. А русские девушки — от них просто дух захватывает. Они так невероятно красивы, и когда ты им улыбаешься, они улыбаются в ответ и хотят с тобой поговорить».

«В Англии такого не бывает», — добавляет Тео.