Telegraph: некогда «закрытый» Нижний Новгород теперь рад даже англичанам

Нижний Новгород, в советское время «официально не существовавший», сейчас открыт для всех гостей и болельщиков ЧМ-2018, пишет The Daily Telegraph. По словам местных жителей, в городе дружественно и терпимо относятся к иностранцам и не поднимают политические темы.

В течение следующих нескольких дней английские болельщики приедут на матч своей сборной с Панамой в Нижний Новгород — город, который долгий период даже не был отмечен на карте, пишет журналист The Daily Telegraph Сэм Уоллес. Местные жители точно не знают, когда он «исчез с карты», однако несомненно то, что долгое время город с населением 1,2 млн человек официально не существовал. С 1932 до 1990 года Горький, как тогда назывался Нижний Новгород, имел статус военно-промышленного города, и это было достаточным основанием, чтобы временно засекретить его местонахождение.

«Секретность в этом регионе до сих пор присутствует: город Саров, находящийся в 209 км к югу, представляет собой государственный центр ядерных исследований и остаётся закрытым для гостей», — отмечает автор материала. Однако Нижний Новгород готов к Чемпионату мира: в нём пройдут четыре групповых матча, а также 1/8 и 1/4 финала. Опыт по встрече шведских, корейских, аргентинских и хорватских болельщиков был в целом положительным. «В Нижнем немногие говорят по-английски, до такой степени, что некоторые рестораны и бары даже используют знание английского как повод для рекламы», — отмечает Уоллес.

«Мои друзья любят английских болельщиков, они видели их по телевизору или в интернете, и считают, что они забавные, — рассказала Ани Кобалян, работающая в галерее нижегородского Кремля. — Они приходили послушать, как те поют. Атмосфера дружественная. Их не волнует, что они слишком много пьют, или что они думают о Путине. Я не думаю о политике, футбол — это футбол».

«Я не знала, чего ожидать от шведских фанатов, хотя я думала, что они могут быть очень сдержанным. Они были такими забавными, всё время пели. Нам это понравилось. Нижний — больше не закрытый город. У нас есть магазины, кафе, культура, хипстеры. У нас есть люди, говорящие по-английски, и мы терпимы», — резюмировала житель Нижнего Новгорода.