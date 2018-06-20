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Stern: в Германии разоблачили снимок «убитых перед ЧМ» собак — это фейк из Пакистана

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Фотография с мёртвыми собаками, которых якобы отравили в России в преддверии ЧМ-2018, оказалась фейком, сообщает Stern со ссылкой на исследовательский центр Correctiv. Этот снимок сделан в Пакистане два года назад, причём в оригинальном, а не обрезанном варианте изображения прекрасно видно, что это подлог, отмечает немецкое издание.
Stern: в Германии разоблачили снимок «убитых перед ЧМ» собак — это фейк из Пакистана
Reuters

Ужасная фотография, пишет Stern: десятки трупов отравленных собак прямо посреди дороги, якобы в России. В социальных сетях этот снимок стал вирусным. «Собаки, которых убивают в России перед чемпионатом мира ФИФА по футболу 2018 года. Наслаждайтесь футболом!» — такой саркастический комментарий оставил под ним один из пользователей.

Даже новостное агентство AFP использовало эту фотографию в своём материале «об убийстве собак в России в преддверии ЧМ-2018». Но, как оказалось, этот кадр был сделан не в России, а в Пакистане. Это выяснили сотрудники исследовательского центра Correctiv. На снимке фотографа Reuters Ахтара Сомро видны трупы животных, отравленных в пакистанском городе Карачи 4 августа 2016 года.

Если взглянуть на оригинал фотографии, то становится очевидно, что снимок сделан не в России: в верхней части видны моторикши, поясняет немецкое издание. Истинное местоположение выдают рекламные вывески на арабском языке и автомобильные номера. Но в социальных сетях картинку специально показывают обрезанной. На ней видны только трупы собак. И на снимке в материале AFP дорожного транспорта не видно. Правда, в подписи к изображению сказано, что оно «использовано в целях иллюстрации», но не написано, где именно была сделана фотография.

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