Fox News: Робби Уильямс объяснил неприличный жест во время открытия ЧМ-2018

Певец Робби Уильямс объяснил, что показал средний палец во время своего выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, чтобы начать обратный отсчёт до начала игры, сообщает Fox News. При этом, Уильямс утверждает, что осознал случившееся лишь через пять минут после этого.
Певец Робби Уильямс объяснил, зачем он показал средний палец во время своего выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, сообщает Fox News.
В эфире британской телевизионной программы This Morning исполнитель заявил, что жест означал, что до стартового свистка осталась одна минута.
«Я был под огромным давлением, потому что осталась одна минута, и я не знал, уложусь ли я в полминуты, поэтому я просто начал обратный отсчёт оставшейся минуты», — пояснил Уильямс.
При этом ведущая телепередачи Холли Уиллоби отметила, что это «совершенно логично».
По словам исполнителя, он понял, что показал неприличный жест в камеру, только через пять минут после случившегося. Он также добавил, что не может доверять себе, потому что не знает, что может сделать во время выступления.
«Это не был своего рода план. План был не сфальшивить и не упасть. Таков был план», — утверждает британский исполнитель.
Fox News напоминает, что Робби Уильямс показал «вульгарный жест» во время исполнения песни Rock DJ на московском стадионе «Лужники» на глазах миллионов телезрителей.
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