Le Figaro: жест Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ вызвал полемику во всём мире

Робби Уильямс «позволил себе некоторую вольность» во время открытия чемпионата мира по футболу, пишет Le Figaro. Бывший лидер группы Take That взорвал стадион «Лужники», исполнив песню Rock DJ, в которой он в последний момент изменил некоторые слова. На глазах у 80 тыс. присутствовавших на стадионе и миллионов телезрителей он пропел: «I did this for free» («Я сделал это бесплатно» — прим. ИноТВ), и показал камерам свой средний палец.

Объявление 44-летнего артиста об участии в чемпионате мира по футболу было встречено с особенной критикой в Великобритании. Средний палец Робби Уильямса был адресован всем противникам певца, в частности британскому парламентарию Стивену Доути, который был «удивлён и разочарован», когда узнал, что Уильямс «согласился получить деньги от России и ФИФА». С критикой на певца также обрушился американский бизнесмен Билл Браудер.

Имя певца стало самым упоминаемым в Twitter в день открытия чемпионата. Для многих интернет-пользователей жест Робби Уильямса стал поводом для шуток. «Англичане уже выиграли кубок мира», — написал на своё страничке спортивный журналист Даррен Талетт.

Французские пользователи нашли связь между жестом Уильямса и скандалом, который разразился вокруг журналистки Анн-Софи Ляпи, шокировавшей футбольных болельщиков в эфире новостного выпуска на канале France 2 следующими словами: «Завтра начинается чемпионат мира по футболу, и мы наконец-то сможем посмотреть на миллионеров, бегающих за мячом».

«Видимо, Робби Уильямсу не понравилось высказывание Анн-Софи Ляпи в адрес чемпионата мира», — написал пользователь Жульен Перничи.

Телеканал Fox, как отмечает Le Figaro, извинился за показ жеста певца на своём канале. «Церемония открытия чемпионата мира ФИФА 2018 — это событие, которое получило большое внимание, было организовано третьей стороной и транслировано в прямом эфире на Fox. По причине того, что трансляция шла в прямом эфире, мы не могли знать, что произойдёт во время выступления Робби Уильямса, и приносим свои извинения», — говорится в сообщении телеканала.