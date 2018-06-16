TVN24: футбольный мяч на Красной площади смотрится лучше, чем военные парады

«Карнавал» чемпионата мира стартовал с яркой победы России. В Москве футбольный праздник уже ощущается повсюду, и чтобы им проникнуться, необязательно было попадать на церемонию открытия. А мяч на Красной площади смотрится лучше, чем военный парад, отмечает ведущая польского канала TVN24 Юстына Поханка. Тем временем в Сочи, который по сравнению с бурной Москвой смотрится как «оазис спокойствия», готовится к матчу с Сенегалом сборная Польши.

19 часов. На «Факты» приглашается Юстына Поханка.



Чемпионат мира официально открыт, и много голов уже забито. Путин отправляет открытку из Москвы. А мяч на Красной площади выглядит лучше, чем военные парады. Всё лучше выглядит и база, где тренируются Камиль Глик и Роберт Левандовски. В толпе болельщиков почти не видно, настолько большое это зрелище. О том, как весь мир начинает вертеться вокруг футбола, Кшиштоф Скужинский

Счастливчиков с пригласительными на церемонии открытия было немного. Но даже не нужно было собственными глазами видеть церемонию и слышать на стадионе гимн чемпионата, чтобы почувствовать, что всё уже началось.

БОЛЕЛЬЩИКИ ИЗ ПЕРУ: Всё уже готово, мы так взбудоражены!

БОЛЕЛЬЩИК ИЗ КОЛУМБИИ: Мы приехали за победой. Я надеюсь, что когда-то удастся и мы вернёмся домой с титулом чемпиона мира.

«Карнавал» начался с матча России и Саудовской Аравии. Такова традиция: первую игру на чемпионате проводят хозяева. Гордая Россия сразу играла за свою честь, потому что в последнее время им не везло. Об этом прекрасно знает выступающий за местный клуб Мацей Рыбус.





МАЦЕЙ РЫБУС, футболист сборной Польши и московского «Локомотива»: Настроения вокруг сборной не слишком хорошие. Их критикуют, над ними смеются, они испытывают очень сильное давление.

По сравнению с тем, что творится сегодня здесь, в Москве, Сочи, главный штаб нашей сборной, — это оазис спокойствия. Кучка болельщиков, которые с характерным акцентом выкрикивают одну польскую фамилию, — это приятное дополнение к ежедневным тренировкам. А по всё более серьёзным футболистам видно, что часы в польской раздевалке уже на исходе.

БАРТОШ БЕРЕШИНЬСКИЙ, футболист сборной Польши: День ото дня это давление стартовавшего чемпионата всё сильнее чувствуется.

Эти кадры наверняка радуют каждого польского болельщика.

Камиль Глик ещё не до конца восстановился от травмы, но уже со сборной — и тренируется, не жалея сил.

БОГДАН ЗАЙОНЦ, второй тренер сборной Польши: С каждым часом после выполнения упражнений он набирает форму.



Но этих часов не хватит, чтобы Камиль Глик вышел на поле в ближайшем матче. Хотя он бы померился силами с этим человеком — неподражаемым оплотом африканской сборной.

История карьеры Садио Мане — это идеальный материал для мотивирующей книги-бестселлера. Сегодня он звезда «Ливерпуля», а начинал у себя дома, в небольшом городке на юге Сенегала.

ЮСТИН ННОРОМ, бывший футболист команды «Лех» (Познань): Если говорить об этом игроке, то с ним каждая команда должна быть внимательной.

Два главных игрока Сенегала имеют соответственно 194 и 195 сантиметров роста. Это должно впечатлять каждого, кто появится в их штрафной площадке.

ЗБИГНЕВ БОНЕК, глава Польского футбольного союза: Этот прессинг, такое давление, что желудок приклеивается к спине за день до начала игры, — но это нормально.

МИХАЛ ЛИСТКЕВИЧ, бывший глава Польского футбольного союза: Чтобы был хороший старт. Если мы хорошо начнём, выиграем первый матч, то будет очень хорошо.

Объяснять эти речёвки необязательно. Лучше всего признать, что на международном языке болельщиков это означает: каждый болеет за своих, но если они проиграют, то болельщики всё равно будут развлекаться.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN24: В Россию должен приехать миллион болельщиков со всего мира. Многие уже приехали. Они будут развлекаться на 12 стадионах в 11 городах. В каждом из этих городов будет также большая фан-зона.

Самая большая, конечно, в Москве. А наши болельщики бросаются в глаза даже в толпе — и даже издалека.



Кшиштоф Скужинский, «Факты».

Дата выхода в эфир 14 июня 2018 года.