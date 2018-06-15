Главред: Украина вынуждена транслировать матчи ЧМ-2018 в России

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что Украина вынуждена транслировать матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Как передаёт «Главред», Аласания отметил, что в случае отказа от трансляции Европейский союз вещателей угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Как пишет «Главред», по словам Аласании, трансляция матчей будет продолжена, так как Украина обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей, накопленный с 2016 года.

«Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами «Интер» и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году», — написал он в Facebook.

Аласания отметил, что Европейский союз вещателей угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.

Как напоминает издание, Национальная телерадиокомпания приобрела права на трансляцию чемпионата мира по футболу ещё в 2010 году. Однако из-за политического давления в феврале 2018 года Аласания заявил, что транслировать ЧМ-2018 компания не будет. Против трансляции высказались глава МИД Павел Климкин, а также ряд депутатов. Телеканалы один за другим стали отказываться от показа ЧМ-2018.

Однако 30 мая Inter Media Group, которая владеет телеканалом «Интер», приобрела у Национальной общественной телерадиокомпании Украины эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата.