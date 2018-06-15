Главред: Украина вынуждена транслировать матчи ЧМ-2018 в России

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что Украина вынуждена транслировать матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Как передаёт «Главред», Аласания отметил, что в случае отказа от трансляции Европейский союз вещателей угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Как пишет «Главред», по словам Аласании, трансляция матчей будет продолжена, так как Украина обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей, накопленный с 2016 года.
«Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами «Интер» и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году», — написал он в Facebook.
Аласания отметил, что Европейский союз вещателей угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.
Как напоминает издание, Национальная телерадиокомпания приобрела права на трансляцию чемпионата мира по футболу ещё в 2010 году. Однако из-за политического давления в феврале 2018 года Аласания заявил, что транслировать ЧМ-2018 компания не будет. Против трансляции высказались глава МИД Павел Климкин, а также ряд депутатов. Телеканалы один за другим стали отказываться от показа ЧМ-2018.
Однако 30 мая Inter Media Group, которая владеет телеканалом «Интер», приобрела у Национальной общественной телерадиокомпании Украины эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата.
Заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата.
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко и Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, не будут принимать участие в соревнованиях до старта чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2018 года в Берлине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео отметил неприемлемость действий американских властей в отношении россиянки Марии Бутиной, которая была задержана в Соединённых Штатах.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между двумя странами с целью их нормализации.
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применялась на чемпионате мира по футболу 2018 года, и систему видеофиксации, которая используется в теннисе.
Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ), Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в беседе с RT заявление Украины о ведении переговоров с Западом по санкциям против черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря, отметил, что подобные инициативы Киева носят «абсолютно неразумный характер».
В Кении в результате разбойного нападения погиб 45-летний россиянин, находившийся в этой стране с частным визитом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Кении Олега Кипаренко.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк и защитник «Барселоны» Алейш Видаль могут перейти в клуб.
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который в настоящий момент возглавляет сборную Италии, высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
В Житомирской области Украины полицейские задержали владельца маршрутного такси, ставшего участником ДТП, в результате которого погибли десять человек, в том числе две гражданки России. Об этом сообщается на сайте местной полиции.