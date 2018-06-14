Welt: перед стартовым матчем российская сборная настроена только на победу

Перед открытием чемпионата мира по футболу в России местная национальная сборная продемонстрировала решительный настрой, хотя спорт в стране находится в кризисном состоянии, пишет немецкая газета Die Welt. После слабых результатов в предшествовавших играх российской команде в матче против Саудовской Аравии нужна только победа.

Чемпионат мира по футболу — 2018 открывается матчем России против Саудовской Аравии. После слабых результатов на подготовительном этапе хозяевам нужна только победа, пишет немецкая газета Die Welt.

Перед открывающим матчем против Саудовской Аравии в Москве Россия, спорт которой находится в кризисном состоянии, продемонстрировала решительный настрой, отмечает издание. «Мы не боимся, мы готовы к этой важной первой игре», — заявил тренер национальной сборной Станислав Черчесов в Москве в среду.

Он внимательно изучил противника и отметил, что в группе нет ни одной плохой команды — это касается в том числе Египта и Уругвая. Тем не менее тренер уверен в победе России в матче, открывающем чемпионат. «Мы побеждаем, потому что мы хотим», — подчеркнул Черчесов.

Как отмечается в статье, к чемпионату мира он получил от друзей и знакомых множество мотивирующих сообщений через смс из Австрии, Польши и Германии, где он когда-то работал. По словам Черчесова, это было приятно.

По поводу временами резкой критики манеры игры российской сборной в московских СМИ тренер команды сказал, что любой представитель его профессии так или иначе сталкивается с негативными мнениями. «Но я это не читаю и концентрируюсь на моей работе», — заявил Станислав Черчесов.

Полузащитник российской команды Александр Самедов призвал российские СМИ относиться к домашним соревнованиям более оптимистично. «Нам нужна позитивная атмосфера, и мы, конечно же, знаем, что позаботиться об этом должны в первую очередь мы, игроки», — сказал футболист московского «Спартака».

По поводу эмоционального призыва своего товарища по национальной сборной Артёма Дзюбы, настойчиво потребовавшего больше поддержки для команды, Самедов отметил: «Он нашёл правильные слова и говорил за всех нас».