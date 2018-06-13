Guardian: британская полиция помешала поездке более 1200 футбольных хулиганов на ЧМ-2018

Британская полиция изъяла более 1200 паспортов граждан Великобритании, ранее уличённых в футбольных правонарушениях, чтобы помешать их поездке на чемпионат мира по футболу в России, сообщает The Guardian. Как объяснили представители британского МВД, эти меры приведут к тому, что на ЧМ-2018 поедут только «настоящие фанаты», а потенциальные зачинщики беспорядков останутся дома.

Власти Великобритании запретили более 1200 британцам, ранее совершившим правонарушения, связанные с футболом, поездку на чемпионат мира по футболу в Россию и конфисковали их паспорта, сообщает журналист The Guardian Джейми Грирсон. Управление футбольных запретительных постановлений, входящее в состав МВД, постановило, что 1312 человек, в отношении которых действуют запреты, должны сдать паспорта в полицию. Согласно последним данным, полиция Англии и Уэльса получила 1254 паспорта. Полиция продолжит отслеживать небольшое количество паспортов, которых не хватает, в течение турнира и будет удерживать паспорта до финала турнира 15 июля, пишет автор.

По словам заместителя начальника полиции Великобритании Марка Робертса, законодательство в сфере футбольных запретительных постановлений — «самое эффективное в своём роде и позволяет удостовериться, что большинство английских болельщиков, отправляющихся в Россию, — это настоящие фанаты, которые просто хотят получить удовольствие от соревнования». Как пишет автор материала, полиция провела в Великобритании серию операций против нарушителей, которые отказались сдать свои паспорта. Постановления выносятся судами и могут длиться до десяти лет, а их нарушение грозит штрафом до ₤5 тыс. и шестью месяцами тюрьмы. Помимо запретительных постановлений, полиция будет дежурить в крупных британских портах с целью помешать поездке правонарушителей в Россию до начала и во время чемпионата.

Британские полицейские также поедут в Россию, чтобы оказать помощь своим российским коллегам в охране чемпионата, на котором ожидается около 10 тыс. британских гостей. «Чемпионат мира — это праздник футбола, а не место для насилия или беспорядков. Британская система футбольных запретительных постановлений уникальна и означает, что люди, намеревающиеся устроить беспорядки в России, останутся дома», — резюмировал министр по вопросам охраны порядка Великобритании Ник Херд.