Wyborcza: «футбольный карнавал» Путина никто не стал бойкотировать

В Россию Европа экспортирует продовольствие, покупает у неё газ и сотрудничает во многих областях. Поэтому, пишет польский журналист Рафал Стец в статье для Gazeta Wyborcza, не стоило ожидать от спортсменов стремления отказаться от чемпионата, который для многих из них является главным вызовом в жизни. Ведь чемпионат мира по футболу — это как всемирное празднование Нового года, только растянутое на 33 дня — и ни одно событие с ним не сравнится.
«Немцы намерены защищать титул, бразильцы — залечить рану четырёхлетней давности, поляки живут самыми большими надеждами, начиная с 80-х. ФИФА хочет вернуть репутацию, а Путин жаждет аплодисментов», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Рафал Стец.
Все хотят показать себя с лучшей стороны. Россияне сами настойчиво помогают болельщикам со всего мира, которые теряются на улицах с указателями, написанными кириллицей — непонятной для большинства приезжих, продолжает автор.
Чемпионат мира по футболу — это особенный спектакль, пожалуй, единственное произведение современной культуры, действительно охватывающее всю планету и переживаемое сообща, в настоящем времени. Футбольный карнавал объединяет всех, как празднование Нового года, только растянутое на 33 дня. С ним не сравнятся ни премия «Оскар», ни Олимпийские игры — он даёт шанс небольшим странам, таким как, к примеру, Уругвай.
«При этом контекст напоминает о себе — о нём никак не забыть. Футболистов принимает диктатура, которая напала на Украину и продолжает войну с соседями, предательски отравляет своих граждан за границей, накачивает допингом спортсменов в промышленном масштабе с участием специальных сил, а после Евро-2016 открыто выражает гордость за российских хулиганов, из-за которых французские улицы горели пламенем», — подчёркивает автор.
Чемпионат мира по футболу подарила России ФИФА, которая активно пропагандирует борьбу с дискриминацией, но сама является «синонимом коррупции». От сотрудничества с ней отказались многие мировые корпорации, а в течение последних пяти лет она подписывает спонсорские договоры исключительно с государственными компаниями из России, Катара, Китая и Египта. «Сплошной деспотизм», — добавляет он.
Но над цинизмом политики и коммерции возносится чистый спорт, подлинные амбиции футболистов, которые становятся миллионерами в Лиге чемпионов, зато бессмертие обретают в национальных дружинах. Лео Месси мечтает добыть победное золото для Аргентины, потому что иначе в глазах земляков он никогда не достигнет уровня Диего Марадоны. Бразильцы жаждут взять реванш у немцев за шокирующее поражение со счётом 1:7 в полуфинале предыдущего чемпионата мира по футболу.
«Поэтому призыв к бойкоту не имеет смысла. В Россию мы экспортируем продовольствие, покупаем у неё газ и вообще пересекаемся во многих сферах. Так почему же спортсмены должны были отказаться от чемпионата, который для них является вызовом жизни?» — подчёркивает автор.
«А для обычных россиян это интригующее приключение, удовольствие от общения с гостями. После приземления в Москве легко почувствовать, что в этой большой стране живут не только Путин и его свита», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Рафал Стец.
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