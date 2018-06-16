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Euronews: из-за ЧМ-2018 российские города охватила тату-лихорадка

Города, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу, охватила настоящая тату-лихорадка, сообщает Euronews. Как отмечает канал, особенной популярностью среди болельщиков пользуются одинаковые или дополняющие друг друга рисунки для пар или целых компаний.

Кто-то собирает наклейки, а кто-то — наколки. Увезти чемпионат на себе готовы многие болельщики, приехавшие в Россию. Города, принимающие матчи, переживают настоящую тату-лихорадку.

Особенной популярностью пользуются одинаковые или дополняющие друг друга рисунки для пар или целых компаний
 
БОЛЕЛЬЩИК: Я хочу сделать татуировку на память об этом путешествии с друзьями.
 
Карта России — на рёбрах бразильянки и колумбийки, в цветах их национальных флагов.
 
БОЛЕЛЬЩИЦА: У нас с подругой одинаковые татуировки на одном и том же месте, в память о нашей поездке в Россию.
 
В Санкт-Петербурге международный тату-фестиваль проходил прямо накануне Чемпионата. Так что салоны подошли к празднику во всеоружии и с мировым опытом.
 
МУЖЧИНА: Уже чувствуется, что поток есть: каждый день у нас кто-то из иностранцев бывает.
 
Болельщиков вдохновляют кумиры: многие футболисты, участники чемпионата, сами разрисованы с ног до головы. Но кроме портретов легенд футбола, пользуются популярностью и другие темы: как же уехать из России без матрёшки и ушанки.
 
Дата выхода в эфир 15 июня 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Euronews Франция Европа
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