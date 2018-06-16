Euronews: из-за ЧМ-2018 российские города охватила тату-лихорадка

Кто-то собирает наклейки, а кто-то — наколки. Увезти чемпионат на себе готовы многие болельщики, приехавшие в Россию. Города, принимающие матчи, переживают настоящую тату-лихорадку.

Особенной популярностью пользуются одинаковые или дополняющие друг друга рисунки для пар или целых компаний

БОЛЕЛЬЩИК: Я хочу сделать татуировку на память об этом путешествии с друзьями.

Карта России — на рёбрах бразильянки и колумбийки, в цветах их национальных флагов.

БОЛЕЛЬЩИЦА: У нас с подругой одинаковые татуировки на одном и том же месте, в память о нашей поездке в Россию.

В Санкт-Петербурге международный тату-фестиваль проходил прямо накануне Чемпионата. Так что салоны подошли к празднику во всеоружии и с мировым опытом.

МУЖЧИНА: Уже чувствуется, что поток есть: каждый день у нас кто-то из иностранцев бывает.

Болельщиков вдохновляют кумиры: многие футболисты, участники чемпионата, сами разрисованы с ног до головы. Но кроме портретов легенд футбола, пользуются популярностью и другие темы: как же уехать из России без матрёшки и ушанки.

Дата выхода в эфир 15 июня 2018 года.