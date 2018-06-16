Euronews: из-за ЧМ-2018 российские города охватила тату-лихорадка
Кто-то собирает наклейки, а кто-то — наколки. Увезти чемпионат на себе готовы многие болельщики, приехавшие в Россию. Города, принимающие матчи, переживают настоящую тату-лихорадку.
Кто-то собирает наклейки, а кто-то — наколки. Увезти чемпионат на себе готовы многие болельщики, приехавшие в Россию. Города, принимающие матчи, переживают настоящую тату-лихорадку.
В Москве во вторник, 31 июля, ожидается до +27°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, который в течение недели был заблокирован на склоне горы «Латок-1».
Число погибших в результате взрыва на Филиппинах возросло до десяти.
Генералы из Южной Кореи и КНДР провели переговоры в пограничном пункте Пханмунджом, чтобы снизить военное напряжение между странами.
Судья Хуан Санчес Бальбуэна запретил бывшему президенту Перу Педро Кучински уехать из страны на медицинское обследование в США.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что мигранты необходимы Европе, иначе регион превратится «в континент стариков».
В провинции Басилан на юге Филиппин произошёл взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.
Египетские власти предложили российской стороне перенести своё посольство в новую столицу страны.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что надеется, что американской и европейской сторонам удастся найти взаимовыгодное решение по существующим проблемам в торговой сфере.
Семья российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории США, намерена приехать навестить его в августе.
Боевики террористической организации «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за наезд на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, а ещё трое пострадали.
По меньшей мере восемь человек погибли и ещё трое получили ранения в результате вооружённого нападения в колумбийском муниципалитете Эль-Тарра.
Американская компания Tesla ведёт переговоры о строительстве завода в Европе.
В Турции прошло заседание Совета национальной безопасности страны, на котором было принято заявление, в котором указывается, что угрозы со стороны Вашингтона в адрес Анкары недопустимы.
Министерство сельского хозяйства России предлагает выделить продукции, состоящей исключительно из молока, отдельную полку в магазинах.
Актёры фильма о супергероях «Стражи галактики» поддержали уволенного ранее киностудией Walt Disney Studios режиссёра картины Джеймса Ганна, выразив надежду на продолжение совместной работы с ним в будущем.
Разведывательные службы США зафиксировали признаки того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет.
Президент США Дональд Трамп поздравил главу аппарата Белого дома Джона Келли с тем, что он уже год занимает свою должность.
Замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби рассказал, какие условия необходимо выполнить для того, чтобы состоялись переговоры между американской и иранской сторонами.
В американском штате Мэн три человека погибли в результате крушения самолёта.
Группа российских депутатов во главе с Владимиром Афонским подготовила инициативу, которая предусматривает увеличение в 40 раз штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации.
Устроивший стрельбу в редакции американского издания Capital Gazette в Аннаполисе Джеррод Рамос заявил в суде о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.
Уругвайский нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес намерен подписать с московским футбольным клубом ЦСКА контракт на четыре или пять лет.
Руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян рассказал, как себя чувствует арестованный ранее бывший лидер страны Роберт Кочарян.
Португальский нападающий Криштиану Роналду провёл первую тренировку в составе туринского «Ювентуса».
Три человека погибли и ещё 44 получили травмы в аварии с участием автобуса в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.
В одном из крематориев Великобритании прошла церемония прощания со скончавшейся в результате отравления нервно-паралитическим веществом 44-летней Дон Стёрджесс. Об этом сообщает The Telegraph.
Чистый убыток хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга в 2017 году составил 1 млрд рублей.
Группа заключённых в колонии №8 в Ярославской области объявила голодовку.
Водитель КамАЗа, по предварительным данным, мог стать виновником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Ростов — Волгодонск.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Кристи Эрим Анн и вышла во второй круг турнира категории International в Вашингтоне (США).
Министр энергетики США Рик Перри в ходе своей речи в Торговой палате Соединённых Штатов заявил, что месторождения в Западном Техасе могут дать миру столько энергоресурсов, сколько необходимо.
Чемпионка мира в составе сборной России Елена Паршкова скончалась в возрасте 41 года после тяжёлой болезни.
Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу, будет продан на аукционе. Об этом сообщает Motors.co.uk.
Канадский хоккеист Джером Игинла завершил профессиональную карьеру в возрасте 41 года.
По меньшей мере три человека погибли, ещё шесть пострадали в ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Сотрудники следственных органов ужесточили обвинение трём девушкам, подозреваемым в убийстве своего отца в доме на северо-востоке Москвы.
Агент нападающего петербургского «Зенита» Луки Джорджевича Игор Глушевич рассказал, что футболист может перейти в московский ЦСКА.
Санкции Соединённых Штатов в отношении России останутся в силе, заявил американский президент Дональд Трамп.
Военные уничтожили дрон, запущенный с территории боевиков в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» завершил выкуп контракта Кармело Энтони.
Убыток футбольного клуба «Зенит» составил в 2017 году 231,4 млн рублей.
Руководитель ближневосточного бюро телеканала RT, член жюри премии Khaled Alkhateb Memorial Awards Пола Слиер рассказала, чем руководствовалась она и её коллеги в ходе оценки представленных на конкурсе работ.
Президент США Дональд Трамп готов встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани в любое время и без предварительных условий.
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй сообщил, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.
Бывший форвард московского ЦСКА Витиньо, перешедший в бразильский «Фламенго», заявил, что всегда будет болеть за красно-синих и поддерживать их.
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил шатдауном — приостановкой работы правительства, — в случае если члены конгресса не поддержат законы по охране границ страны.
В докладе британского парламента «Фейковые новости», который содержит главу о противодействии «российскому влиянию в политических кампаниях», в частности телеканалу RT и агентству Sputnik, прослеживается стремление ввести сетевую цензуру. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании.
Лондонский «Челси» приостановил переговоры по трансферу голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал».
Заключённый тюрьмы во французской коммуне Салон-де-Прованс отпустил медсестру, которую он ранее взял в заложники. Об этом сообщает 20 minutes со ссылкой на заявление администрации учреждения.