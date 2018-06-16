20 minutes: Россия встретит французских болельщиков гостеприимством и безопасностью — вопреки стереотипам

От 12 до 17 тысяч болельщиков приедут в Россию, чтобы поддержать французскую сборную, сообщает 20 minutes. Похоже, что опасения французов, основанные на стереотипах и сообщениях СМИ, были безосновательны, и Россия встретит их гостеприимством и беспрецедентными мерами безопасности, отмечает издание.

Как сообщает французское издание 20 minutes, из Франции в Москву на чемпионат мира по футболу намерены приехать от 12 до 17 тысяч болельщиков.

«Мы уже много лет говорим о России и много месяцев готовимся к поездке. Мы просто сгораем от нетерпения», — делится с изданием один из болельщиков футбольного клуба «Дюнкерк».

Как отмечает издание, готовясь к приезду в Россию, большинство французских любителей футбола были озабочены вопросами безопасности на стадионах и обстановки в России. «Когда мы чего-то не знаем, у нас появляются стереотипы. И нельзя сказать, что в последнее время о России говорили в позитивном ключе», — признаётся президент ассоциации «Неудержимые французы», крупнейшего объединения болельщиков французской сборной.

Однако, по признанию другого болельщика, большинство сомнений были развеяны после разговоров с людьми, уже побывавшими в России: «Есть ощущение, что они (россияне — ИноТВ) счастливы принять у себя людей со всего света. Путин хочет показать свою страну с лучшей стороны и всех контролирует».

Французские болельщики уже имели возможность оценить меры безопасности, принятые на российских стадионах, во время дружеского матча Россия — Франция, состоявшегося в Санкт-Петербурге в марте этого года. «Я видел оборудование для контроля, агентов безопасности в касках. Охранники стоят через каждые три метра. Никому не захочется устраивать какую-нибудь ерунду», — рассказывает побывавший на матче болельщик французской команды.

На матчах чемпионата меры предосторожности ещё жёстче. На стадион нужно приходить заранее — помимо больших очередей зрителей ждёт суровый контроль. Билета на матч не достаточно: необходим еще паспорт болельщика, который необходимо было оформить перед поездкой. Пронести с собой флаг или барабан больших размеров также непросто — на каждый предмет необходимо иметь сертификат и провести испытания пожароопасности материалов.

Однако строгие ограничения не помешают французам открыть для себя красоты России, замечает издание. В их программе — посещение Красной площади в Москве, мечети Кул-Шариф в Казани, Эрмитажа в Санкт-Петербурге и Сочи-Парка — если к тому времени французская сборная не выйдет из соревнования.