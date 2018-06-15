Express: московскому ресторану не удалось заставить легенду британского футбола платить за кетчуп

Известный британский экс-футболист Терри Бутчер был возмущён, когда в одном из московских ресторанов с него попытались взять плату за порцию кетчупа, не указанную в меню. Как узнал спортсмен, в России это распространённая практика, поэтому Бутчер советует соотечественникам, приехавшим на чемпионат мира по футболу, запастись собственным кетчупом, сообщает Express.

Легенда британского футбола и бывший капитан национальной сборной Терри Бутчер посоветовал болельщикам, которые готовятся к поездке на ЧМ в Россию, захватить с собой кетчуп, пишет Express. По мнению Бутчера, в российских ресторанах отдавать деньги за соус не стоит.

Как отмечает издание, 59-летний экс-футболист пришёл в один из московских ресторанов и заказал себе салат цезарь и картофель фри. Потом Бутчер решил, что к картошке ему дополнительно понадобится кетчуп.

«Они принесли кетчуп. Я выпил колы, потом кофе, всё было замечательно. Я отлично поел, правда, всё очень понравилось. Но когда я получил чек, я спросил: «А это за что?» Они ответили, мол, за кетчуп. И я сказал: «Нет, нет и нет! Вы не можете брать с меня деньги за кетчуп». Официантка мне заявила: «Нет, можем», а потом позвала менеджера», — объяснил Бутчер.

Как выяснилось, ресторан берёт за кетчуп по ₤2 или ₤3, что составляет порядка 160—250 рублей. Как подчеркнул Терри Бутчер, для него проблема была не в деньгах — это было дело принципа. Спортсмен настаивал, что не будет платить, потому что позиции «кетчуп» в меню не было, а значит, не было и фиксированной цены. Спор набирал обороты, и, как признался Бутчер, он всё больше выходил из себя. Но в конце концов, руководство ресторана пошло экс-футболисту навстречу.

«Так что я доволен. Моя взяла», — прокомментировал британец. Впоследствии он узнал, что многие российские рестораны взимают дополнительную плату за кетчуп. «Поэтому слушайте, все, кто будет в России, не просите кетчуп, иначе вам придётся за него платить. Просто купите свою бутылку, заныкайте в кармане и выдавите соус на тарелку», — рекомендует Терри Бутчер.