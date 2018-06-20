Der Spiegel: «Прости, Россия, мы были неправы»

На днях, несмотря на крупную победу сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу, журналисты Der Spiegel предрекли вылет команды из турнира уже на групповой стадии. В статье же, опубликованной после победы россиян над египтянами, те же авторы немецкого журнала признали, что недооценили хозяев турнира и что в игровом плане российская сборная сильнее многих других команд.
«Прости, Россия, мы были неправы», — признаёт Der Spiegel.
Журналисты немецкого журнала напоминают, что на днях, несмотря на победу сборной Российской Федерации над Саудовской Аравией со счётом 5:0 в первом матче чемпионата мира по футболу, они предрекли вылет российской команды из турнира уже на групповой стадии.
«Мы недооценили хозяев мирового первенства, — констатируют авторы Der Spiegel. — В игровом плане Россия сильнее многих других команд».
«После второй игры все выглядит иначе. Россия обыграла Египет со счётом 3:1, практически вышла в одну восьмую финала — и таким образом преподала нам урок», — подчёркивают журналисты немецкого издания.
Несмотря на признание своей неправоты, авторы Der Spiegel всё же и в этот раз не удержались от неблагоприятного прогноза относительно будущего сборной Российской Федерации на чемпионате мира по футболу:
«Соперником хозяев турнира в одной восьмой финала, скорее всего, станет Испания или Португалия. Россия в настоящий момент сильна, но обыграть эти две команды россиянам едва ли по силам».
«Впрочем, один раз мы уже ошиблись», — подстраховались журналисты немецкого журнала.
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