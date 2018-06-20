Le Point: Египту пришлось испытать на себе «торнадо из Санкт-Петербурга»

Российская сборная разгромила Египет на чемпионате мира по футболу со счётом 3:1. Как пишет Le Point, звезда египетской команды Мохамед Салех, который обычно сам ураганом обрушивается на противника, не смог сотворить чуда, и теперь, похоже, он и его соратники «открывают бал проигравших» на ЧМ-2018.
«Три тяжёлых удара за короткий промежуток времени с 47 по 62 минуту» нанесла российская сборная по Египту, пишет Le Point. Это поражение значительно сокращает шансы «фараонов», как называют египетскую команду, на выход из группы. Россия же, наоборот, сделала огромный шаг навстречу 1/8 финала, и для этого ей нужно лишь, чтобы Саудовская Аравия не обыграла Уругвай.
Как отмечает автор заметки, Россия в этом сезоне играла немного похоже на «Реал» или «Ливерпуль». В итоге Мохамеда Салаха и его соратников разгромили тремя голами. Эта египетская звезда в этом сезоне часто налетала ураганом на соперников, но в этот вечер «настала его очередь испытать на себе торнадо, пришедшее из Санкт-Петербурга». Ему осталось лишь одно пенальти, которое он и забил, отмечает автор статьи.
«Хорошая карма была не на стороне египтян». Капитан египетской команды забил первый гол в свои же ворота, чем развязал руки россиянам, пишет журналист. А те не стали уходить в защиту, а тут же дали второй залп, а потом и третий, «чтобы жертва не смогла опомниться». Эту идею претворили в жизнь Черышев и Дзюба.
«Мохамед Салах не смог сотворить чуда», — признаёт автор статьи. В первом периоде из всей команды он меньше других прикасался к мячу. Во втором периоде он беспомощно участвовал в провальной обороне своей сборной и смог утешиться лишь пенальти. И похоже, что теперь Египет — первый кандидат на вылет из этого мундиаля. «Вот уж мы не могли подумать, что Мохамед Салах откроет бал проигравших», — пишет Le Point.
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