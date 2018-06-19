SZ: сказочная фан-зона в центре Москвы хранит память российской истории

Никольская улица в центре Москвы в первые дни Чемпионата мира по футболу превратилась в большую фан-зону. Однако, пишет Süddeutsche Zeitung, мало кто из болельщиков знает, что именно с этой улицей связаны многие страницы российской истории.

Толпами туристов не всегда удается управлять так, как себе это изначально представляли хозяева турнира, и особенно это касается находящихся в подпитии и довольных жизнью футбольных болельщиков. Как пишет Süddeutsche Zeitung, в Москве есть немало мест, хорошо приспособленных для всевозможных празднеств, однако по каким-то причинам в самом начале турнира центром притяжения болельщицких масс стала именно Никольская улица.



Возможно, продолжает немецкое издание, болельщики стремятся сюда, потому что здесь развешено множество красивых гирлянд, превращающих улицу в своего рода «сказочный мир». В сочетании с дорогой плиткой, повсюду уложенной по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, они выглядят очень красивыми, чистыми и современными. В эти дни СМИ со всего мира публикуют множество фотографий, сделанных на Никольской: на них поют мексиканцы, танцуют аргентинцы и братаются поляки с русскими. Толпа фанатов большая, и настроение в их рядах прекрасное.



Однако, пишет автор статьи, мало кто из болельщиков знает, что именно с этой улицей связаны многие страницы российской истории. Торговый центр ГУМ известен на весь мир, и многие с удовольствием делают на его фоне «селфи». А Заиконоспасский монастырь, расположенный по адресу Никольская, 7, олицетворяет собой ту Россию со златоглавыми церквями, которую туристы знают по картинкам в рекламных проспектах и документальным фильмам.



Но в то же время этот монастырь играл и важную просветительскую и образовательную роль: именно здесь в XVII веке был основан первый институт в царской России. За фасадом дома номер 15 в стиле барокко располагалась первая российская типография. В 1703 году здесь по распоряжению Петра I была напечатана первая русская газета. А в доме номер 21 когда-то находилась крупнейшая аптека Европы, и именно отсюда в годы Первой мировой войны снабжалась лекарствами вся страна. А во время Октябрьской революции 1917 г. именно с Никольской улицы большевики нацелили свои пушки на Кремль. Именно по этой причине в советские времена Никольская называлась Улицей 25 октября.